Ana María Aldón rompía su silencio el pasado fin de semana en ‘Ya es verano’, una entrevista en la que confirmó su crisis matrimonial con Ortega Cano y en la que explicó que no hablaba con Gloria Camila desde el mes de mayo. Molesta con la controversia y las opiniones que han generado sus declaraciones, la mujer del diestro ha respondido a la prensa a su llegada a Cádiz. La colaboradora de televisión está convencida de que su intervención sirvió para aclarar su situación y no para especular acerca de una posible separación, tal y como han apuntado algunos tertulianos. Molesta e indignada con estos planteamientos, Ana María se ha mostrado muy tajante tras abandonar el tren en el que se embarcó horas antes desde Madrid. «Me importa tres pimientos», dice cuando se le pregunta si su entrevista ha generado más dudas de las ya existentes sobre su relación.

Vídeo: Europa Press

En el vídeo que te ofrecemos en este artículo se puede ver a Ana María Aldón sin intención alguna de permanecer en silencio. Tras su reaparición en Telecinco, la diseñadora de moda insiste en que ella se ha limitado a aclarar en qué punto está su vida, una cuestión sobre la que ella había preferido no pronunciarse en primera persona en las últimas semanas. Quien también ha cambiado por completo su actitud es Ortega Cano, que comienza a mostrarse más sosegado ante las cámaras, un giro inesperado que podría haber llegado tras los consejos de su familia.

Ana María Aldón, por su parte, ha explicado que está centrada en ella misma y en su recuperación y que, por lo tanto, no tiene nada que que hablar con la familia de Ortega Cano. Este mismo lunes lo espetaba a los periodistas que le preguntaban sobre sus intenciones con el entorno del torero: ¿Se había sentado a hablar con ellos? «¿Con la familia? No». Cabe recordar que este fin de semana tuvo lugar una cita en la que José Fernando fue el gran protagonista y en la que, además, estuvieron invitados sus seres más queridos. Sin embargo, Ana María Aldón no era conocedora de la celebración, tanto es así que se enteró de esta en pleno directo cuando se encontraba realizando su polémica entrevista en televisión. «No me han invitado, querrá estar con sus hijos», dijo sorprendida.