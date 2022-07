Más fuerte que la semana pasada, Ana María Aldón reaparecía en ‘Viva la vida‘ para despedirse de sus compañeros y poner las cartas sobre la mesa. La colaboradora de televisión ha respondido a todas las polémicas de los últimos días y ha revelado algunas desavenencias que tuvo con Gloria Camila Ortega. Sobre la hija de José Ortega Cano, ha dejado claro que no quería que tuviera otro hijo con el diestro.

«A Gloria Camila no le hacía gracia que tuviéramos otro hijo juntos, no lo veía«, decía de forma tajante Ana María Aldón. Además, al ser pregunta por los invitados de su boda con José Ortega Cano, la diseñadora revela que fue la hija de su marido quien decidió invitar a Antonio David Flores y Olga Moreno al enlace. Ana María Aldón no tiene miedo a la familia de nadie, aunque le guarda cierto respeto. En este tiempo en el que se ha alejado de todos, la diseñadora ahora se siente con fuerza para recuperar su vida, aunque esto será poco a poco. La colaboradora de televisión está centrada en recuperarse y en centrarse en sí misma. Necesita tiempo para sanar.

La diseñadora de moda cree que su marido está molesto con todas las informaciones que apuntan a una inminente separación entre los dos. Ante esto, la de Sanlúcar de Barrameda ha sido muy clara e insiste en que lo que pasa dentro de su casa solo le corresponde a ellos dos. «La realidad es mía y de mi marido. Lo demás son opiniones. Si todos pueden hablar de mi vida, ¿yo no tengo derecho? ¿Tú te crees que si yo no me siento aquí van a dejar de hablar de mí? «, reflexiona.

Ana María Aldón busca casa

Ana María Aldón ha repetido por activa y por pasiva que no se va a separar de José Ortega Cano, aunque ha admitido que si llega a pasar serán ellos quienes se encarguen de dar la noticia. Por otro lado, la diseñadora de moda ha confirmado que está buscando una casa independiente. Lo lleva haciendo un año y aún no ha dado una que se ajuste a lo que busque. Deja claro que esto está al margen de su situación personal y que es para sus temas profesionales. «No he encontrado casa, ahora no es mi prioridad», ha asegurado quitándole hierro al asunto.

Echando la vista atrás, Ana María Aldón ha recordado que conoció a su marido de una forma diferente a la que es ahora. Aunque esto lo achaca al paso del tiempo y a todo lo que han tenido que hacer frente en estos años. «Cada uno tiene una manera de ser. En aquellos momentos tenía una perspectiva. Es su forma de ser, no lo voy a cambiar ni se lo voy a pedir«, asevera de forma tajante.