Varios días después de la ‘Sálvame Fashion Week’, Ana María Aldón se ha sentado en ‘Viva la vida‘ para analizar todo lo que dio de sí su colección de ropa hecha a medida para los distintos colaboradores de ‘Sálvame‘, así como el frío encuentro que protagonizó con su marido, José Ortega Cano. En medio de todo esto, la colaboradora no se ha callado y se ha mostrado molesta después de escuchar a Gloria Camila Ortega criticar que sus diseños fueran para personas mayores.

«He estudiado moda. Soy muy consciente de que ha tenido mucho trabajo detrás, que es una primera colección. Pero no son mi estilo, es para señoras más mayores. Para mí no es», decía Gloria Camila Ortega este viernes en ‘Ya son las ocho’ después de ser preguntada acerca de la posibilidad de que se pusiera los diseños de Ana María Aldón. A la colaboradora de ‘Viva la vida’ le ha pillado por sorpresa sus palabras y a juzgar por su semblante parece que no le ha hecho mucha gracia. «No era necesario, la verdad. No le tiene que gustar, está hecho para una determinada persona y no para gente de 25 años», comenta.

Ante estas palabras, el resto de colaboradores del programa han querido ir un paso más allá y le han pedido a Ana María Aldón que se sincere acerca de su verdadera relación con la hija de su marido. La diseñadora ha asegurado que es buena, aunque ha lanzado unas declaraciones que seguro que no son de buen agrado para la joven y que denota que ambas mantienen una relación que es casi inexistente. «No soy ni su madre, ni su madrastra, ni su amiga. No soy una persona a la que le cuenta sus confidencias. Cuando va a casa de su padre, la relación más estrecha es con su padre», admite y reconoce que «no es necesario» que dijera que su colección estaba hecha para personas mayores. También ha confirmado que la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ no le ha dado la enhorabuena por su colección, algo que ha llamado la atención de todos y ha puesto de nuevo en la palestra la posibilidad de una mala relación entre ambas.

La crítica de Gloria Camila a Ana María Aldón

A Gloria Camila Ortega le llamó la atención el «frío» encuentro que protagonizaron su padre y Ana María Aldón minutos después de su debut como diseñadora en la ‘Sálvame Fashion Week’ y le lanzaba un dardo envenenado. «Yo estaba viendo el programa antes y después y sí que vi un súper abrazo con Jorge Javier como si fueran amigos de toda la vida y luego con mi padre que le dio dos besos y me quedé… Mi padre decidió ir porque quiso apoyarla, porque sabía el trabajazo y quiso darle el ramo. Yo no quería que fuese, porque era la noche de Ana María pero ella sí quería que fuese», comentó. Este sábado, al escuchar estas palabras, Ana María Aldón ha desmentido a la hija de su marido insistiendo en que nunca presionó al diestro para que acudiera a Telecinco y que le iba a respetar con su decisión.