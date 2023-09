Aunque Ana María Aldón ya está en otro capítulo de su vida, eso no quita que siga teniendo presente a Ortega Cano. Tras 10 años juntos y un hijo en común, ella ha rehecho su vida. De hecho, su intención es casarse con Eladio tras su petición en directo en televisión. Todavía ajena a la reacción del torero a su enlace, ella ha profundizado sobre cómo se gestionaban económicamente cuando estaban casados. Un asunto peliagudo para muchos matrimonios y que la colaboradora de televisión ha tratado con una naturalidad sorprendente. Cifras, porcentajes e incluso situaciones que ha traído al presente para contar con todo lujo de detalles cómo controlaban y se repartían los gastos del día a día en su relación.

Ana María Aldón cuenta más datos de su pacto con Ortega Cano

En concreto, cuando ambos vivían en la urbanización madrileña Fuente del Fresno, a las afueras de Madrid. Un chalet de piedra de grandes dimensiones que cuenta con piscina y donde desde años cuenta con una persona de servicio. Marina, una mujer que para Gloria Camila se ha convertido en una amiga y confidente de sus secretos. Rodeado de zonas verdes, eran muchos los gastos que debían sufragarse mes a mes, pero estos correspondían a Ortega Cano, según ha explicado la propia Ana María Aldón. "Gastos de la casa no los he pagado nunca. Que yo tengo otros gastos y una hipoteca también (...) si mi marido no me pedía a mí el 50% de los gastos de la casa, quién es nadie para pedirlo", cuenta. Aunque no ha dado detalles de las conversaciones, sí que ha afirmado que ambos estaban de acuerdo con este proceder.

Ana María Aldón no colaboraba en esa parte, pero sí en muchas otras. La de Cádiz ha explicado que en el resto de cuestiones sí se implicó, dando detalles de cómo lo hacían. Incluida su boda, la cual tuvo lugar en el año 2018 y se hizo pública en una conocida revista de nuestro país. "Yo he pagado el 50% de casi todo, el 50% de mi boda, el 50% de todo lo que hemos cogido en común. Los gastos de mi boda los he pagado al 50%", ha comentado. Un acuerdo que funcionó, al menos en ese sentido. Ahora se llevan bien, tienen buena relación y todo ello por su pequeño, a quien los dos adoran. "Lo llevamos muy bien, todo muy conforme con el niño, y no tenemos problemas", ha asegurado.

Cabe señalar que Ana María Aldón se compró una casa en Cádiz Un piso de tres habitaciones, dos baños y una terraza que se suma a otra propiedad a las afueras de Madrid. Tal y como te contó SEMANA, adquirió una nueva casa en Guadalajara, por la que pagó 250.000 euros. Poco a poco ha ido dando detalles de la vivienda y mostrando la decoración en sus redes sociales que ella ha hecho con tanto cariño.