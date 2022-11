Todo lo que ha rodeado los últimos meses a Ana María Aldón y sus problemas conyugales con José Ortega Cano ha resultado un tanto surrealista. Siempre hablaban con eufemismos, no llegaban a confirmar su crisis matrimonial, aunque todos lo daban por cierto y las idas y venidas de la pareja para evitar cruzar sus caminos despistaban a propios y extraños. Pero para surrealista lo que ha sucedido cuando la diseñadora se disponía a disfrutar de una noche de chicas con sus amigas. Como bien le sucedía a Dinio García, “la noche le confunde”, y eso es lo que le ha sucedido a Ana María Aldón cuando trataba de subirse a un coche que no solo no era el suyo, sino que muy dispuesta a ser ella misma la que conduzca el vehículo ha pegado un susto de muerte al dueño, que se encontraba en su interior.

Vídeo: Europa Press

Ana María Aldón ha vuelto a enfrentarse a las preguntas de los reporteros sobre la última hora de su corazón. Ella ha adoptado su habitual talante ante la prensa cuando no está trabajando y prefiere guardar silencio, aunque va intercalando alguna que otra declaración, como que no está “por la labor” de enamorarse en un futuro próximo, pues aún se encuentra en pleno proceso de divorcio de su marido. Pero no era un día para hablar de penas, sino para celebrar “la noche más terrorífica del año”, como así decía la propia gaditana, que aseguraba que “me lo estoy pasando muy bien”.

Y así, entre risas y chanzas trataba de abandonar el restaurante en el que había cenado con sus amigas hasta que perdió el rumbo y a punto estuvo de colarse en un coche que no era el suyo e incluso bajar al dueño del mismo para ponerse ella al volante. Un momento de lo más divertido que le sacó los colores al darse cuenta de su error y del susto de muerte que le dio al dueño del vehículo, que de pronto se encontró con un espectáculo: “Perdón, perdón. Hemos visto el coche blanco y pensé que era este”.

Pero las risas no terminan aquí, pues al entrar al fin en el coche correcto, Ana María Aldón se sorprende de ver en la parte trasera varias sillitas de bebé, a lo que le hace una curiosa pregunta a su amiga, lo que vuelve a terminar entre carcajadas. Vea el vídeo completo, pero si desea ir directamente al instante de la confusión de la diseñadora, comienza a partir del segundo minuto. ¡Dale al play!