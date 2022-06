Durante las últimas semanas, Ana María Aldón y Gloria Camila Ortega han protagonizado un intercambio de reproches en los programas de televisión en los que respectivamente colaboran. Algo que ha hecho al torero, Ortega Cano, estallar en directo. Ha sido este lunes cuando el diestro entró en directo en ‘Ya son las ocho’ desde el teléfono móvil de su hija para pedirle tanto a ella como a su esposa que dejaran de hablar de él. «Estoy cansado ya, estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo soy. Es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos primero, a Gloria que la quiero a morir, a mi mujer, que la quiero a morir, a mi niño que está en casa. Quiero que me dejen que yo haga mi vida», decía. Un toque de atención que ha dejado completamente desolada a Ana María Aldón, tal y como asegura Carmen Borrego.

Según asegura la colaboradora de televisión, Ana María Aldón se ha puesto en contacto con ella tras la polémica llamada de Ortega Cano. Carmen Borrego ha recibido esta mañana dos llamadas diferentes y confiesa que «me he quedado muy preocupada, las cosas no están bien”. Además añade que no es la única y que “están llegando a límites muy duros”. Confirma que la diseñadora «está destrozada» por las palabras de su marido que la han puesto en el punto de mira y han hecho que se ponga sobre la mesa un distanciamiento entre ellos. Sin embargo no habla de ruptura, sino de un caso de “tocar fondo como persona”.

Carmen Borrego, muy preocupada por Ana María Aldón, tras recibir una llamada de una tercera persona

Carmen Borrego asegura que la diseñadora “ha tocado fondo». Además, confiesa que Ana María Aldón le ha confesado que no tenía ni idea que iba a producirse esa llamada en directo y advierte que cuando sepamos todo “nos vamos a llevar las manos a la cabeza”. A lo largo de la tarde, Carmen Borrego ha asegurado que ha recibido una llamada de una persona muy cercana a la diseñadora que le pide que llame a Ana María Aldón porque está muy mal.

La colaboradora llama y en un primer momento esta le cuelga. Sin embargo, en una segunda llamada le coge el teléfono. Así lo cuenta Borrego en directo: «Ana María no era capaz de articular palabra. Yo la he intentado tranquilizar y entonces ella ha empezado a sincerarse. Es momento de que se sepa lo que está pasando en su casa. Me dice «yo no puedo más». «En mi casa tengo que pedir permiso para todo, en mi casa manda más Marina que yo, la persona de servicio, en mi casa manda más Gloria Camila que yo», dice. «Lo que estoy contando es la realidad. Yo lo cuento para que se sepa la situación en la que está. Ella dejó toda su vida por José Ortega Cano». La colaboradora confiesa que está haciendo público todo esto porque le han dado permiso y les ha pedido que lo haga público para ayudarle.