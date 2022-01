Desde que Rocío Carrasco abriera los contenedores de su madre, Rocío Jurado, que estuvieron cerrados durante más de 15 años, todos hemos estado esperando saber qué había en el interior. Las cajas tuvieron su polémica después de que Rociíto le enviara a José Ortega Cano una selección de ellas en las que había contenido del torero y de sus hijos, Gloria Camila Ortega y José Fernando. Si en un primer momento el torero las rechazó por consejo de su abogado y debido a que la empresa quería dejarlas en la puerta. Sin embargo, el diestro ya tiene en su casa estas cajas y ya ha abierto algunas de ellas. Así lo ha confirmado Ana María Aldón, que ha dado todos los detalles de este hecho histórico en la familia.

Ana María Aldón cuenta las cajas que le hicieron llegar a su marido, Ortega Cano

Este domingo en ‘Viva la vida’, programa en el que colabora la diseñadora, ha revelado el contenido de las cajas: «Había 14 cajas, un carro de la compra lleno, un sombrero donde venían sombreros de mi marido y tres lienzos. Eso son los bultos», ha comenzado diciendo. La andaluza ha querido aclarar que de momento «todas las cajas no se han abierto», asegura. «Por lo menos hasta el momento en el que yo estuve. No sé si después han abierto más o no», ha querido aclarar. Además, ha confesado que «estaba muy emocionada Gloria. Entusiasmada, emocionada. Hacía muchos comentarios, pero eso es mejor que yo se lo deje a ella que lo cuente porque eso es de ella», cuenta.

Ana María Aldón ha desvelado que finalmente el contenido se descargó «en el interior de la casa y no fuera», dice. «Yo no he puesto ninguna condición ni estoy al tanto de cómo se ha producido la conversación ni con que persona se ha conversado para que llegue a esto», ha dicho. «Yo sé que vinieron las cajas para casa y han ido para casa», dice.

La diseñadora enumera algunas de las pertenencias de Rocío Jurado

Emma García ha querido saber si algo del contenido de las cajas lo han colocado en la casa que la pareja comparte. La diseñadora ha dicho un «no» rotundo, pero ha desvelado el motivo: «No, está todavía ahí todo porque no se ha terminado de abrir las cajas» Posteriormente, también ha enumerado algunas de las cosas que había en el interior de las mismas: «Lo que sí había era un lienzo que estaba estropeado y me dio mucha pena. Era un óleo y estaba cuarteado. Los otros dos están bien. Había un traje de corto que me probé yo y dije «ya me veo en El Rocío con el traje de corto de mi marido porque además me quedaba súper bien»», ha confesado.