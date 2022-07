Ana María Aldón está viviendo el peor momento de su vida desde que empezó a salir con Ortega Cano. En medio del foco mediático, la colaboradora de televisión parece haber dado un paso definitivo y clave para el fin de su relación con el torero. Y es que podría estar buscando ya casa independiente para empezar una nueva vida, separada del que es su marido desde 2018.

La mujer de Ortega Cano está buscando casa para irse a vivir sola

La gaditana está convencida de la decisión que ha tomado y está buscando casa para empezar una nueva vida sola. Sin embargo, ha preferido no hacerlo público para mantener su intimidad, tal y como asegura Paloma García-Pelayo en ‘El programa del verano’. Aún así, este fin de semana reaparecerá en ‘Viva la vida’, programa con el que colabora, y se despedirá de todos sus compañeros.

Ana María Aldón parece tener claro empezar una nueva vida, lejos de Ortega Cano. Ahora solo espera disfrutar de este verano tan diferente. A su vuelta de las vacaciones, que serán seguramente seguidas por la prensa, podremos ver a una nueva Ana María Aldón. Solo quedan semanas para ver cómo acontece todo.

Después de verano veremos a una nueva Ana María Aldón

Los últimos meses han sido decisivos para Ana María Aldón. La mujer de Ortega siempre ha advertido que su mayor temor era tocar fondo y caer en el pozo de la depresión. Finalmente no ha podido evitar derrumbarse. Han sido meses de rencillas familiares, reproches públicos, exposición mediática… Todo ello han hecho mella en su estado anímico y unido a una crisis sentimental han provocado que la mujer de Ortega Cano haya explotado. El punto de inflexión se produjo hace algunas semanas cuando su marido llamó en directo al programa ‘Ya son las ocho’ y reprochó públicamente la actitud de su mujer. Fue entonces cuando decidió coger las maletas y poner tierra de por medio. «Yo tenía pensado irme. No pregunté quién venía. Solo dije que me iba», contaba.

Humillada por la familia de su marido

Durante estos años, la andaluza explicaba que se ha sentido «humillada», no por su marido sino por otros miembros de la familia. «Hay situaciones que se podían evitar, pero no se evitan. Cuando se pasan ciertos límites hay que retirarse. Eso es lo que he hecho yo. También reflexionar. He reflexionado poco porque la tristeza me bloquea». Asimismo, explicaba que se trata de su primera crisis matrimonial después de diez años. Ahora solo piensa en levantar cabeza y volver a ser la mujer luchadora que siempre ha presumido ser. «Yo qué sé lo que voy a hacer. Primero recuperarme, luego lo que venga».

Su mala relación con Gloria Camila no tiene vuelta atrás

Su relación con Gloria Camila Ortega tampoco atraviesa un buen momento. «Arreglar la situación con ella es difícil porque no todo se sabe. No me puede tirar el órdago a mí. No soy yo sola. Hay cosas que no y ya está». Su hija mayor, Gema, también participó en la entrevista y explicaba que no tolera el comportamiento de esta. «Hay ciertas cosas que pasan. Algunas actitudes que pueden molestar más o menos. Conmigo no ha tenido ninguna mala actitud porque yo soy de cortar esas situaciones, pero no me gustan los gestos. Las miradas que tiene con mi madre». En su momento le advirtió de esto último a través de un mensaje. Según ha contado poco después Gloria Camila la bloqueó.