Con gran sinceridad, así ha reaparecido Ana María Aldón en un plató de televisión. La mujer de José Ortega Cano se ha abierto en canal durante su intervención en ‘Dejáte querer’ durante un momento muy delicado de su vida en el que ha reconocido haber tocado fondo. «Hay cosas que me han dolido. Cosas que pasan dentro del ámbito familiar. Bajo ningún concepto voy a volverlas a permitir», ha advertido. Envuelta en una importante crisis matrimonial ha aclarado si desea separarse.

«No he pensado en separarme. He pensado en recuperarme. Luego que tenga que venir o no. Estoy en ese momento en el que tengo que decidir, no qué hago con mi matrimonio, sino qué hago con mi vida. Dentro de mi vida está mi matrimonio, mi familia… Cuando te planteas qué haces con tu vida.. ¿Qué hay más importante que tu propia vida? Yo no he sido lo más importante porque sino no estaría en la situación que me encuentro. Esa es la realidad».

La gran decepción de Ana María Aldón

«Yo he aguantado mucho. Ha llegado un momento en el que no puedo más. Los límites los tiene que poner él. Para mí una cosa importante hubiese sido que él hubiese dicho esta es mi mujer y la respetáis. Os guste menos o más. Es lo mismo que yo pido a mi familia sobre él. Él tenía que haberlo hecho. Al fin y al cabo el matrimonio somos dos personas», ha afirmado visiblemente molesta con la situación a la que se ha llegado.

Un punto de inflexión fue el momento en el que el torero llamó al programa ‘Ya son las ocho’ y estalló contra ella. «No tenía que llamar a una televisión para decírmelo. A mí me tiene delante. A él no le gusta el enfrentamiento. Voy a llamar la atención a una y quizás a la otra. Él está cansado de todo y yo también estoy cansada». Fue entonces cuando cogió las maletas y se fue de casa. «Yo tenía pensado irme. No pregunté quién venía. Solo dije que me iba».

«Yo no me enfado. Estoy triste por una acumulación de cosas que pasan. Hay situaciones que se podían evitar, pero no se evitan. Cuando se pasan ciertos límites hay que retirarse. Eso es lo que he hecho yo. También reflexionar. He reflexionado poco porque la tristeza me bloquea», ha contado durante esta última entrevista con Toñi Moreno. Ha reconocido que es la primera vez que tiene una crisis matrimonial. «Yo qué sé lo que voy a hacer. Primero recuperarme, luego lo que venga». Asimismo ha recordado que la actitud del diestro no había sido la adecuada. «Mi marido ha consentido muchas cosas del ámbito familiar. No me parecen normal». Aunque no ha entrado en qué situaciones ha vivido que le han hecho que su vida se tambaleara. Por contra sí que ha confesado que se ha sentido «humillada» y lo han «permitido».