Ana María Aldón ha vivido, posiblemente, uno de los días más difíciles en un plató de televisión. La mujer de José Ortega Cano, que lleva tiempo en el ojo del huracán, ha contestado tajante cuando su compañero Diego Arrabal la ha cuestionado sobre ciertas especulaciones. La colaboradora ha sido implacable, también ha reconocido que tiene pensado tomar medidas legales. Finalmente se ha derrumbado y ha confesado que está atravesando un duro momento de su vida: «No es que a veces me plantee dejar la televisión, es que a veces me planteo dejar la vida».

«Esto no se puede quedar así. No es ningún juego. No es un cuchicheo entre vecinas», ha respondido al paparazzi cuando este le ha preguntado, sin filtros, si en alguna ocasión había tenido que ejercer la prostitución. «Jamás, jamás lo he hecho. Me parece aberrante tu pregunta que yo tenga que responderte a eso. Si lo hubiese tenido que hacer, la que estaría en mi derecho de contarlo sería yo. Pero te respondo con todas las de la ley, mirándote a los ojos, que nunca lo he hecho eso», ha afirmado visiblemente molesta con el tema y sin dejar lugar a dudas.

La indignación de Ana María Aldón

La mujer del torero ha ido un paso más y ha confesado que esos comentarios no se podían permitir. «Esto no se va a quedar aquí». También ha insistido en que se trata de una «acusación tan falsa y tan dañina que si yo me tengo que defender de eso, no estoy preparada para vivir en este mundo». Añadía que es la primera vez que escucha que se habla y se insinúa sobre este tema, pero reconocía que superaba cualquier limite. «No sé quién está filtrando esas informaciones falsas, pero el simple hecho de que se especule con ello es muy grave y no me voy a quedar callada».

Respecto a si Ortega Cano estaba al tanto de estas especulaciones, ha señalado que «se estará enterando como yo» a través de la televisión. También ha reconocido que no está atravesando una buena etapa a nivel personal. Cuando le han preguntado si en algún momento ha pensado en dejar su puesto de colaboradora ha reconocido lo siguiente: «Si me he planteado dejar la vida, imagínate la tele. Si tú te planteas dejar la vida lo dejas todo».

Aunque ha realizado este duro comentario, a continuación ha sacado la garra que la caracteriza y ha reconocido que iba a seguir batallando. «Yo intento seguir adelante, no caerme, luchar. Si me caigo me volveré a levantar. Sigo queriendo vivir», unas palabras que han despertado una cálida ovación por parte del público. «Ojalá no nos dejes. Y si nos dejas, no lo hagas porque otros te han llevado a eso», le ha dicho una sincera Emma García quien se ha fundido en un abrazo con su compañera. Finalmente, Diego Arrabal le ha pedido perdón por la pregunta que le había hecho anteriormente. «Aquí tienes un compañero», añadía.

