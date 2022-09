La relación de Ana Luque y Olga Moreno se ha roto. Aunque no se han conocidos los motivos por los que han puesto punto y final a su amistad, algo llevaba rumoreándose durante un tiempo, está más que claro que ambas han tomado caminos separados. Atrás quedaron esos momentos en los que Ana Luque se convertía en la defensora de Olga durante su estancia en ‘Supervivientes’, algo que no ocurrió por la otra parte y que supuso el detonante de que rompieran su amistad. A lo largo de estos últimos meses, Ana ha comentado que se sentía decepcionada con Olga Moreno por no haberla defendido más durante su concurso. Aunque ya ha pasado cierto tiempo de estos hechos, no han acercado posturas. Todo lo contrario. Cada vez están más distanciadas. Prueba de ello es que en la tarde de este miércoles, mientras que Olga Moreno estaba en un centro de belleza, Ana Luque tenía la intención de entrar al mismo lugar pero al conocer que ella permanecía dentro, se ha dado la vuelta y se ha marchado.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en estas imágenes, cuando la reportera le informa a Ana Luque que en el interior del centro de belleza al que pretendía acceder se encontraba Olga Moreno, la superviviente se da media vuelta y se marcha. Ana quiere evitar a toda costa reencontrarse con la que fuera su íntima amiga. No quiere verla ni tener que vivir un incómodo encuentro en su centro de belleza de referencia. Ambas, que acuden al mismo lugar a ponerse guapas, podían haber coincidido sino llega a ser porque le informan a Ana de que la sevillana se encontraba en el interior.

Así reacciona Olga Moreno al saber que Ana Luque se ha marchado para no verla

Olga Moreno, quien ha confirmado su relación con Agustín Etienne a la revista SEMANA en una exclusiva que ya puedes comprar en tu kiosco cercano, ha sido conocedora también de este hecho. ¿Cómo se ha tomado la sevillana que la que fuera su íntima amiga no quisiera entrar al centro porque estaba ella? Tenemos su reacción. ¿Quieres verla? ¡Dale al play!

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, Olga Moreno se sorprende al saber que Ana Luque se ha quedado a las puertas del centro de belleza. Su reacción no es otra que echarse a reír debido a lo inverosímil de la situación. La sevillana está viviendo un dulce momento al comenzar una relación con su representante, por lo que ahora mismo el hecho de que Ana Luque no haya querido encontrarse con ella, no es una de sus mayores preocupaciones. Centrada en el amor, la ex superviviente no quiere entrar en este tipo de polémicas.