Este miércoles fue una noche gloriosa para Rocío Carrasco, que llenaba el Cartuja Center de Sevilla con el concierto homenaje a su madre, ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’. Se emocionó, lloró y se llevó un baño de masas sin imaginarse que Víctor Elías iba a empañar ese gran día al hacer pública una denuncia sobre los músicos y la dirección musical que llevó a cabo el espectáculo. Horas más tardes de que el cantante publicara esta crítica, su novia, Ana Guerra, ha reaparecido y ha dado la cara por Víctor.

La canaria ha acudido a la presentación del documental de Lola Índigo, ‘La Niña’, que se estrena en Prime Video el 13 de mayo. En dicho documental, la cantante muestra las distintas etapas por las que ha tenido que pasar para llegar a donde está hoy. Ana Guerra ha querido arropar a su compañera de edición de ‘Operación Triunfo’ en la premiére que se ha celebrado este mismo jueves en Madrid donde ha definido a su amiga como «trabajadora». Pero además, otro de los temas de los que ha hablado ha sido sobre la crítica de Víctor Elías horas atrás. Puedes ver lo que opina en el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Ana Guerra apoya a Víctor Elías tras sus declaraciones sobre el homenaje a Rocío Jurado

Tal y como se puede ver en el vídeo, la triunfita afirma estar de acuerdo con las palabras de su pareja. Tanto como artista como pareja. Asegura que le va apoyar en todas sus decisiones. Y más si cabe si le afecta incluso a ella de manera directa ya que entre todos tienen que luchar por la industria musical. Víctor estuvo en la dirección musical del concierto homenaje a Rocío Jurado que tuvo lugar en Madrid. Sin embargo, no hizo lo propio en el concierto de Sevilla debido a que un compañero había hecho una oferta y había bajado mucho los precios. Rocío Carrasco se dio un baño de masas sin imaginarse que se iba a empañar su gran noche.

Vídeo: Europa Press.

El hecho de que no le dieran esta oportunidad le ha llevado a compartir una reflexión. Un mensaje que hizo público horas antes de que empezara el espectáculo: «No suelo hacer estas cosas, pero supongo que hay veces que la vida te cansa. Hoy se celebra un bonito homenaje en el que un compañero andaluz sabiendo que existía una banda con todo hecho y arreglado en Madrid, decidió venderse por 1/3 de lo que cuesta», ha empezado diciendo.

«Supongo que este mismo compañero luego se quejará de los precios que nos pagan a los músicos y él mismo se pisa y nos pisa. Por supuesto al promotor como si le pones un pendrive mientras no cueste dinero. Mucha suerte. Si algo me deja tranquilo es que nunca he tenido que pisar a nadie para poder seguir currando. Espero que duerma bien», ha terminado diciendo disgustado.