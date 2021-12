Todas las ilusiones de Ana García estaban puestas en Puerto Rico, donde se ha desplazado con el deseo de convertirse en la nueva Miss Mundo 2021, tras alzarse con el título de Miss Mundo España. Sin embargo, el coronavirus ha vuelto a trastocar los planes de todos y es que la modelo acaba de confirmar que ha resultado contagiada de covid-19, como así ha sucedido con otro nutrido número de aspirantes a la corona, lo que ha provocado la cancelación del certamen de belleza. La almeriense se había librado del brote que surgió dentro de la organización del certamen y que había contagiado ya a una veintena de modelos, pero Ana García parecía haberse librado. Hasta ahora. La joven ha dado positivo y tendrá que permanecer aislada en Puerto Rico hasta que cumpla con la cuarentena impuesta.

“Ahora estoy bien y estoy más animada, pero ha sido un susto muy grande. Lo que no me pase a mí”, se lamenta Ana García, Miss Mundo España 2021, para ‘Diez Minutos’ tras conocer que ha resultado contagiada en el brote que ha surgido en el certamen de belleza internacional. Por el momento, los estragos de la enfermedad no están haciendo mella en la modelo, que presenta tan solo una sintomatología leve, pero esto no le evita tener que cumplir con la correspondiente cuarentena, que en su caso se alargará hasta el próximo 27 de diciembre, lo que le deja sin planes para esta Nochebuena y Navidad, alejada de sus seres queridos, pero aliviada al saber que está bien de salud, para tranquilidad de todos.

“La organización de Miss Mundo nos está cuidado. Estamos cada una en una habitación del hotel, porque no podemos tener contacto con nadie, pero afortunadamente puedo comunicarme con mis amigos y mi familia por teléfono”, reconoce la modelo al citado medio, aliviada de que puede mantener informada a su familia en todo momento de su evolución. Un duro palo para ella, no obstante, pues sus sueños para alzarse como reina de la belleza internacional se ven truncados y pospuestos hasta nueva orden.

Un trabajo para estar perfecta que comenzó para ella hace más de un año, cuando se preparó para el certamen en Almería, para después triunfar y alzarse como Miss Mundo España. En el último paso en su ascenso hacia el estrellato, fijado en Puerto Rico, el covid le ha puesto la zancadilla, al igual que a una veintena de sus compañeras, y deberá esperar para poder subirse de nuevo a las pasarelas. Por el momento no se ha fijado una nueva fecha en el calendario para la final internacional de Miss Mundo, pero en las próximas semanas, con esta crisis solucionada, anunciarán cuándo tendremos una nueva Miss Mundo y, con suerte, tenga nombre español, concretamente Ana García.

Te interesará saber...