Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau han viajado juntos a Ibiza, adonde han llegado este jueves. A su llegada al aeropuerto los ha recogido Ana Duato, madre del actor, que ha conducido su propio coche para ayudar a la pareja en su traslado al piso que el joven tiene en la isla pitiusa.

Ataviados de manera informal y cubriendo su rostro con sendas mascarillas, la cantante y el intérprete llegaban a las Baleares recibidos por la protagonista de ‘Cuéntame cómo pasó’, quien se ha convertido en la suegra ideal para la extriunfita. Y es que la complicidad entre ellas parece evidente. Hace apenas unos días, ambas eran vistas disfrutando de un paseo juntas en las playas de Ibiza. La estampa formaba parte de una jornada en familia en la que también se encontraba el padre del actor, el productor Miguel Ángel Bernardeau.

Ana Duato recoge a la pareja en el aeropuerto

En esta ocasión, la que interpreta a Mercedes Alcántara en la ficción de TVE 1, ha ayudado a la pareja personalmente a subir sus pertenencias en su vehículo, en el que luego se marcharían a la vivienda del joven.

Las explicaciones de Aitana sobre su polémica estancia en Ibiza

Recientemente Aitana tuvo que dar explicaciones sobre su estancia en Ibiza durante la cuarentena, ya que muchos de sus seguidores la criticaron por viajar en pleno confinamiento. Así, la cantante ha explicado en sus redes sociales que el estado de alarma la se había decretado estando fuera de su domicilio habitual. «Me ha pillado en las Baleares, en casa de mi pareja Miguel. Tuve que llamar a mis padres, no sabía qué hacer. Me dijeron que estuviese tranquila y que me quedase aquí. Tú imagínate mi sensación, fue todo como muy de golpe. De un día para otro cerraron, y pensamos que lo más coherente era quedarnos aquí. Aquí llevo casi tres meses», contaba e pasado mes de mayo.

Poco antes de que diera explicaciones sobre sus movimientos, Sarah, sobrina de Ana Duato y prima del actor, hizo unas polémicas declaraciones en el programa ‘Socialité’. Aseguró que la extriunfita se había «ido a Ibiza con toda la familia y mi primo hizo una parada en Valencia, estuvo en casa de mis abuelos, que son personas de riesgo. La gota que ha colmado el vaso». Sus palabras hicieron arder las redes e indignaron a muchos seguidores de Aitana.