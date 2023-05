Ana Boyer responde a las acusaciones contra Tamara Falcó y su vestido de novia

Ana Boyer sale en defensa públicamente de su hermana Tamara Falcó. Después de todas las informaciones que rodean a la Marquesa de Griñón por la ruptura del proyecto con Sophie et Voilà para su vestido de novia, no se han parado las informaciones. Su carácter altivo, la diferencia de opiniones con las diseñadoras, una posible copia...son dos las versiones distintas y todavía muchas las dudas que quedan al respecto. A pesar de todo ya tiene un diseño en marcha de Carolina Herrera. Es ahora la socialité la que da la cara por ella en una presentación de una joyería en Madrid a la que presta imagen.

"Creo que se creó una situación desagradable para todas las partes. Es un momento que tiene que tener un buen recuerdo y cuando la experiencia deja de ser eso es mejor un cambio", asegura a 'Y ahora Sonsoles' sobre la decisión de su hermana. Esa segunda prueba donde el vestido habría cambiado por decisión de las diseñadoras fue determinante: "Como es un momento muy emocionante , siempre la veo guapa. Es cierto que ella no se veía. Creo que no era lo que mejor le sentaba. Estaba en el extranjero y no sé qué comunicación han tenido entre ellas. No os puedo dar ningún detalle del vestido, imagino que quiere que sea sorpresa".

Aleja totalmente la idea de que su hermana Tamara Falcó se haya comportado como toda una diva. "En absoluto me parece que sea así, es muy espontánea y natural. Siempre la he visto muy educada, no creo que haya tenido un mal gesto. Eso me molesta, no es verdad. En las pruebas que he estado no lo ha habido", sentencia. Con la elección de Carolina Herrera ahora están todos tranquilos y la novia más segura: "Tuvimos la suerte de hacer una videollamada mi madre y yo, estuvimos viéndolo y está guapísima. Es lo que tiene que ser".

Tamara Falcó ya tiene reemplazo para su primer fallido vestido de novia

Tamara Falcó ya está en España después de su viaje relámpago a Nueva York. Hace unos días cogía un avión rumbo a Estados Unidos para definir el que será su vestido para el enlace. La firma Carolina Herrera será la encargada de confeccionar, ahora sí, el traje de sus sueños. No le han importado los cientos de kilómetros para poder casarse en El Rincón en menos de dos meses junto a Íñigo Onieva. El próximo lunes junto a Bertín Osborne se podrá conocer más de cerca cómo es la relación de las hermanas e Isabel Preysler en su día a día y tras la noticia de la boda. Ana Boyer y Fernando Verdasco se sientan en casa de la propia suegra y abren las puertas de esta al programa de Telecinco en la que será su primera entrevista televisiva juntos.

Para el que se convertirá en su cuñado tras la boda solo tiene buenas palabras: "Ya está olvidado y a mí lo que me gusta es ver a Tamara feliz, y lo está. Y muy enamorada, está muy convencida del proyecto de futuro que tiene con Íñigo", explicó a SEMANA y medios en la presentación. Está encantada con la nueva etapa que están atravesando todos con la llegada de esta fecha tan señalada. Con las invitaciones ya mandadas, tiene claro que todo el que pueda estar de la familia más cercana, estará. "No tengo claro si Enrique viene. Sé que tiene compromisos profesionales alrededor de esas fechas y me imagino que intentará venir, pero no se si podrá", comentó.