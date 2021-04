La hija de Isabel Preysler ha vuelto a compartir una publicación en sus redes sociales, donde muestra el plan casero pero muy divertido que ha hecho con su hijo mayor.

Ana Boyer lleva un tiempo desaparecida de las redes sociales. La hija de Isabel Presyler prefiere compartir con sus seguidores solo ciertos aspectos de su vida personal. Además, se suma que está centrada en su faceta como madre de dos hijos que todavía requieren mucha atención. Aún así, ahora ha encontrado un hueco para compartir lo mayor que está su hijo Miguel, que tiene ya tiene dos añitos.

La joven pasa gran parte de su tiempo con sus hijos y ahora acaba de dejarnos ver el plan que ha hecho con su hijo Miguel. Desde casa, donde pasan gran parte del tiempo tras dar a luz a su segundo hijo, madre e hijo han pasado un rato en la cama mientras juegan. Mientras alguien de su familia los fotografía, Ana Boyer anima a su hijo a mirar a la cámara. Sin embargo, el pequeño prefiere prestar más atención a su madre que al fotógrafo.

Como no podía ser de otra manera, a muchos seguidores les ha parecido una estampa de lo más bonita. Entre todos los que han comentado, llama la atención el comentario de Fernando Verdasco, que no puede estar más feliz y orgulloso de la familia que ha formado junto a Ana: «OS AMO!!! 😍❤️», empezaba escribiendo con ternura. Pero no ha sido lo único que ha sentido al ver esta instantánea, ya que al rato ha vuelto a escribir: «❤️❤️❤️❤️❤️».

Ana Boyer ha hecho un plan casero, pero divertido, con su hijo mayor

Este plan lo han hecho después de que hayan pasado un fin de semana de lo más familiar en casa de Isabel Preysler. Y es que Ana y Fernando han podido compartir un rato no solo con Tamara Falcó, con la que están muy unidos, sino que se ha sumado a la velada la pareja de esta, Iñigo Onieva.

Tamara Falcó y su chico acudieron el domingo a la casa de Isabel Preysler para disfrutar de un domingo en familia. Iñigo parece estar ya más que integrado en la familia y por la imagen que compartieron en las redes sociales, se lleva ya muy bien no solo con la familia de su novia, también con amigos que acudieron a disfrutar de una comida en el hogar de la ‘socialité’.

Hace unos días disfrutaron de una comida con Tamara y su novio

Ana y Fernando están disfrutando al máximo su faceta como madre de dos hijos. Su segundo hijo, Mateo, llegó al mundo el pasado mes de diciembre, lo que les ha hecho muy feliz. Y no solo a ellos, también a toda la familia. «Mateo por fin con nosotros!!!! 21.12.2020 Felicidad máxima. Estamos muy bien y agradecidos por lo bien que nos han cuidado! Gracias por vuestros mensajes de felicitación!!❤️ Y gracias al equipo de @magycmadrid 😍», escribía emocionada Ana Boyer con una foto donde aparecía la manita de su pequeño. Fernando le dedicaba en la publicación un bonito mensaje: «Te amo! La mejor mamá del mundo! ❤️».