El 25 de noviembre es una fecha importante. Se conmemora el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Por este motivo, muchos rostros conocidos han compartido mensajes en las redes sociales para compartir mensajes a favor de la erradicación la violencia en cualquiera de sus formas. Una de ellas ha sido Amor Romeira. La canaria ha compartido un post en el que revela que su hermana ha sido víctima de «muchas formas de maltrato en sus relaciones». También ha confesado que ella también terminó sufriendo malos tratos.

«Hoy se celebra el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y hoy me quiero abrir en canal con ustedes! Mi hermana @carmindaromeira por desgracia ha sido una mujer que ha soportado de muchas formas el maltrato en sus relaciones«, ha arrancado diciendo en su perfil de Instagram. «Y yo siendo conocedora, nunca entendía porque seguía con esos hombres, y era muy dura con ella. Le decía que por qué no los dejaba, que era una masoquista, que no la reconocía… nunca me puse en la piel de mi hermana, nunca supe por lo que ella estaba pasando. Yo siempre le decía «A mí un hombre me maltrata y se va a la mierda», continuaba.

«Estaba sometida a algo tan tóxico que no era bueno para mí»

En su escrito, la artista narra cómo su visión sobre el maltrato cambió de manera radical a raíz de vivirlo en primera persona. «Hasta que me tocó a mí», destaca. «Empecé a sufrir maltrato psicológico que pasó a físico. Y no podía dejarlo, estaba sometida a algo tan tóxico que aunque sabía que no era bueno para mí. Sentía que me moría si no estaba con él. En ese tiempo yo lloraba, y lloraba… y no sólo por mí, sino por mi hermana».

«Por no haberle dado AMOR, por no comprenderla, por machacarla aún más, cuando lo que ella necesitaba era un abrazo y comprensión», prosigue en su publicación. «Recuerdo que cuando conté mis malos tratos, escuchaba muchísimo lo de «¡Pero si tú tienes un montón de carácter! ¿Tú tampoco te quedarías quieta? Y yo tenía que intentar convencer a las personas de lo que me había tocado vivir. Que mi carácter y personalidad desaparecieron, se hicieron pequeños. Y me volví vulnerable a su afecto. Necesitaba siempre contentarle, evitar hacer cosas que le sentaran mal. Y eso hizo que yo me fuera volviendo sumisa, insegura».

«No se puede tolerar ni la más mínima falta de respeto»

Las palabras de Amor Romeira resultan conmovedoras: «Por suerte nuestras vidas han cambiado. Mi hermana está con un chico que la valora, la admira, la respeta. Y yo se perfectamente que no se puede tolerar ni la más mínima falta de respeto, porque es ahí donde se deposita la semilla del maltrato». Por último, concluye: «Y recuerda, si conoces a alguien que esté pasando por malos tratos, dale AMOR, no la castigues más ni le digas lo que tú harías, pues no sabes por lo que ella está pasando». Pd: Lo reconozco he llorado mientras lo escribía. Te quiero hermana @carmindaromeira .