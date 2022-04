Silvia Gambino ha fallecido a los 57 años a causa de un cáncer que no ha podido superar. Ha sido su exmarido, Alberto Closas, quien ha anunciado la fatal noticia sobre la actriz: «Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa». Una enfermedad que acompañó a la intérprete durante sus últimos años, tal y como ha contado su entorno tras su muerte, y que, pese a todo, jamás le arrebató su humor. Una buena amiga de Silvia lo recuerda asombrada, pues, a pesar de hacer frente al cáncer durante la pandemia, ella siempre presumió de vivirlo en un momento único en nuestro país. «Solo tú podías sacarle la parte positiva a una sesión de quimio durante una pandemia y describirme un Madrid desierto. Le habías pedido al taxista que te diese una vuelta por la Gran Vía, por la Castellana, para ver ese desierto único que decías que nunca se repetiría», dice Esperanza Lemos, actriz y amiga de Silvia Gambino. SEMANA ha hablado con ella, quien completamente rota nos habla de una mujer que brillaba dentro y fuera de los escenarios.

Ambas se confesaban con la otra acerca de sus días y hablaban de las ganas que tenía Silvia de una segunda oportunidad en lo que a salud se refiere. «Ya no hay que esperar a que un médico le dé «prórroga» como decía ella», asegura la íntima amiga de la actriz. Ella y el resto de seres queridos de Silvia Gambino están destrozados e insisten en que «no hay consuelo» para superar un golpe de este calibre. Su risa, sus consejos y sus opiniones sin filtro acompañaron a la querida artista hasta sus últimos días, siendo este domingo 3 de abril cuando falleció.

Esta amiga que tanto la echará de menos habla con SEMANA y relata cómo fue la última etapa de una actriz «capaz de desmontarte cualquier drama que golpeara su vida». «Estaba malita, pero no se quejaba. Hablabas con ella y te reías en un mar de reflexiones y cariño (…) Era una luchadora, una artistaza, alguien capaz de desmontarte cualquier drama que tuvieses y una mujer inmensamente generosa. Eso era. Ese es el ejemplo que debemos seguir las que nos quedamos aquí», dice a este medio.

Su familia directa tampoco asimila el fallecimiento de la reconocida actriz, ya que fuera de los focos también era alguien irrepetible. Su hermana Zoraida se ha querido despedir de su ojito derecho solo unas horas después de su muerte: «Mi hermana, mi guía, mi todo. Mi amor. Descansa en paz, siempre conmigo».

El vacío que deja Silvia Gambino es muy grande, más aún si se tiene en cuenta que muy pocos conocían la batalla que libraba. La artista había vivido en silencio su enfermedad y se había alejado de las redes sociales, donde poco o nada se sabía sobre ella. Su perfil de Instagram está inactivo desde hace cientos de semanas, donde procuraba presumir de aquellas personas que no le fallaban en su vida. Entre otras su hermana, a cual adoraba y de la que, además, estaba muy orgullosa por su puesto como coach vocal en el programa de televisión ‘La Voz’. Su familia, de momento, no quiere hacer declaraciones, aunque agradecen a SEMANA el cariño mostrado hacia Silvia.

La muerte de la actriz de ‘Escenas de matrimonio’ ha caído como un jarro de agua fría entre el público. Rostros conocidos como Elena Martín de ‘Las Virtudes’ le han dedicado un post y es que ambas se adoraban y tenían una preciosa amistad: «Querida Silvia, gracias por regalarnos tu luz, tu alegría, tu simpatía y cercanía. Siempre en nosotros. Buen viaje». Fue este fin de semana a última hora cuando se confirmó su muerte tras años peleando contra un cáncer que nunca le quitó su sonrisa.

En el año 2019 la audiencia pudo verla por última vez en la pequeña pantalla. Poco después Silvia Gambino desapareció de la televisión e intentó recuperarse hasta el final, pero ¿cómo fue su última entrevista? Tuvo lugar en ‘Sábado Deluxe’ donde habló largo y tendido sobre el proyecto por el que estaba unida a Jorge Javier Vázquez: «Nunca nadie había hablado tan bien de mí». Felices de trabajar mano a mano, el presentador no hizo otra cosa que halagarla, pues profesionalmente sentía una enorme admiración hacia ella: «Estoy muy orgulloso de poder colaborar en este proyecto contigo porque te admiro muchísimo. Perteneces a esa generación de actrices que lleva trabajando muchísimo en este país, que se ha dejado la vida trabajando para entretenernos».

