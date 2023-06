El romance de Paloma Cuevas y Luis Miguel está más que consolidado. Es algo sobre lo que la pareja no se ha pronunciado hasta ahora, pero sí sus amigos. Desde que se tuvo noticia de su romance, personas del entorno de ambos han ido dando testimonio de lo bien que están juntos: desde Victoriano Valencia, padre de la cordobesa, a sus íntimas Rosa Clará y Susanna Griso, Boris Izaguirre o Verónica, la hermana de la andaluza. Todos coinciden: son inmensamente felices. Ahora, un nuevo rostro cercano a ellos ha hablado sobre lo bien que ve a 'El Sol' de México al lado de la la ex de Enrique Ponce. Y sus palabras no dejan lugar a dudas: "Está mejor que nunca".

El amigo en cuestión se llama Antonio Pérez Garibay. Y aunque en España es un desconocido, es un conocido diputado mexicano. Es padre también del piloto de automovilismo F1 Checo Pérez, con quien Luis Miguel mantiene una relación de amistad "desde hace muchos años", y a quien el político considera “familia”. “Vi a Luis Miguel muy contento y muy motivado, está mejor que nunca”, ha destacado a la revista 'Caras' del país azteca. Pérez Garibay conoce a Luis Miguel desde que era un niño. "Es bonito porque la relación con Luis Miguel la tuve yo antes que mis hijos", ha explicado en el citado medio. "Quiero mucho a los tres hermanos; primero conocí a Sergio, luego a Picha y luego a Micky. Son unos chicos muy especiales, los quiero como hijos, estoy seguro que vamos a ser familia todo el tiempo".

"Platiqué con Paloma Cuevas", cuenta el amigo de Luis Miguel

Sobre su encuentro con Paloma Cuevas, ha destacado: "Estaba Luis Miguel en Madrid y pasé a saludarlo, me dijo que qué bien le estaba yendo a Checo y le dije: “Checo está aquí afuera”, entonces pasó y platicamos, le presentó a su mujer, Paloma Cuevas, platiqué yo con ella. La verdad es que, aunque nos veamos poco, somos familia. Ahora que mis tres hijos están viviendo en Europa, les encargo que frecuenten a Luis Miguel y a Sergio que está allá. Checo y Micky quedaron de volverse a ver en Madrid e ir a una carrera".

"Micky nos comentó que va a tener más de 100 conciertos y que arranca en agosto. Estaba muy contento, muy motivado, lo vi mejor que nunca. Está espectacular”, ha añadido el amigo de Luis Miguel al citado medio.

Paloma Cuevas y Luis Miguel, de vacaciones en el Mediterráneo

La última vez que vimos a Luis Miguel y Paloma Cuevas juntos -y en público- fue en la boda de Daniel Clará, hijo de Rosa Clará, celebrada el pasado 3 de junio. Aprovechando su estancia en París, la pareja disfrutó de unos días de vacaciones en la capital de Francia. Luego partieron rumbo a Nápoles, en Italia, para surcar las aguas del Mediterráneo en un yate de lujo.