Ayer Belén Esteban aprovechó la plataforma de su programa para mandar un sorprendente mensaje a Paula Echevarría. “Yo voy a decir una cosa que nunca he dicho. No voy a dar toda mi información, pero cuando salió la noticia de que Paula se iba a casar con Miguel Torres fue por algo. Paula, ten cuidado con tus amigas. Yo no voy a decir el nombre, pero hay alguien cercano a ti que filtró esa noticia”. La intervención de la de San Blas dejó a sus compañeros con la boca abierta y, seguro, las palabras de Belén habrán causado la misma reacción en la protagonista de ‘Velvet’. Pero, ¿quiénes son las amigas de Paula Echevarría?

14 Las Pencas Son el grupo de amigas más cercano a Paula Echevarría y, por tanto, son sus integrantes las primeras en estar en el ojo del huracán tras la acusación de Belén Esteban. Todas están relacionadas de una u otra manera con los medios de comunicación y la televisión. 13 Alicia Hernández Diseñadora y socia de Dolores Promesas, Ali no solo es quien hizo coincidir de nuevo a Paula y a Miguel Torres sino que ha sido el hombro sobre el que la asturiana ha confesado sus penas y un pilar fundamental durante su año más complicado. 12 Ana Tenorio Paula tiene la suerte de trabajar codo con codo con una de sus íntimas amigas ya que Ana Tenorio es, además de Penca, la representante de la actriz. Hermética en todo lo que tiene que ver con su amiga y su vida privada, parece prácticamente imposible que haya sido ella quien haya filtrado ninguna información. 11 Isabel Navarro Es mujer de Poty Castillo y trabaja en televisión. Ha sido uno de los principales apoyos de Paula en su separación. 10 Elena Hernández Es una de las dueñas de una agencia con la que Paula acostumbra a trabajar y cada vez es más habitual verlas compartir tiempo de ocio juntas. Además, Elena parece haber hecho muy buenas migas con Miguel Torres. 9 Sonia Antón Sonia es una de las más unidas a Paula. Está casada con el exfutbolista Miguel Melgar y, en su momento, la pareja estuvo muy unida al matrimonio formado por la asturiana y David Bustamante. 8 Poty Castillo Se conocieron gracias a David Bustamante, pero Poty y Paula forjaron una amistad propia que quedó patente tras el divorcio de la pareja. De hecho, a fecha de hoy, el bailarín mantiene relación con la actriz y no con el cantante. 7 Nunca fallan De día o de noche, es habitual ver a Paula Echevarría acompañada de alguna (o varias) de las Pencas por lo que, de haber sido traicionada por ellas el golpe sería brutal para la asturiana. Pero la ex de Bustamante no solo tiene a las Pencas… 6 Miguel Álvarez La maquilló el día de su boda y es uno de los miembros del ‘equipo Paula’ por excelencia. Asturianos los dos, son pocas las ocasiones en las que la ex de Bustamante recurre a otro maquillador ya que con Miki le une una grandísima amistad. 5 Juana Acosta y Maribel Verdú Acaba de protagonizar ‘Ola de crímenes’ junto a Maribel Verdú y Juana Acosta y, aunque entre las tres hay una espléndida relación, la química entre la colombiana y Echevarría quedó plasmada durante su visita al programa de Bertín Osborne. 4 Las ‘chicas Velvet’ Marta Hazas y Cecilia Freire se convirtieron en íntimas amigas de Paula y, a pesar de que cada una tomó un rumbo profesional, las ‘chicas Velvet’ siguen quedando y presumiendo de amistad cada vez que pueden. 3 Miriam Giovanelli y María Escoté Aunque en ‘Velvet’ eran enemigas, tras la pantalla Paula hizo muy buenas migas con Miriam Giovanelli. Además, ambas tienen en común a la diseñadora María Escoté, con quien a veces comparten plan de chicas. 2 Álex y Miguel Ángel Durante el tiempo que Paula y Miguel Ángel Silvestre fueron protagonistas de ‘Velvet’ la química entre ellos hizo que se convirtieran en excelentes amigos. El hecho de que el que fuera El Duque en ‘STNHP’ sea íntimo de Álex González ha hecho que la asturiana pase a ser también amiga del guapísimo ex de Chenoa. 1 Su pandilla asturiana Son sus amigas de toda la vida y cada vez que visita su Candás natal es habitual verla compartir imágenes con las tres e, incluso, con sus maridos.

