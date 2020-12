La colaboradora de ‘Sálvame’ acaba de sacar su propia línea de joyas, un proyecto que la «enfrenta» con algunas de sus compañeras de trabajo que también tienen las suyas.

Belén Esteban no para. La colaboradora de televisión acaba de embarcarse en un nuevo proyecto profesional. Y es que acaba de lanzar su propia línea de joyas, algo que ya han hecho algunas de sus compañeras de trabajo, con las que además, mantiene una relación de amistad estupenda, en su mayoría.

El 2020 empezaba para ella con la puesta en marcha de una línea de productos de hogar y se va a despedir del año con una línea de joyas que promete ser un éxito. Estas joyitas ya están a la venta en su página web. Con esta nueva aventura profesional, la colaboradora de ‘Sálvame’ cumple uno de sus sueños.

Lo bueno de haberse lanzado a este nuevo proyecto profesional es que ya tiene la experiencia de algunas de sus compañeras de trabajo. Y es que a lo largo de los últimos años, Belén Esteban ha visto cómo Anabel Pantoja ha triunfado (y mucho) con su línea de joyas con una conocida firma. Ha sido tal el número de ventas que ha hecho que ha ido sacando otras líneas a lo largo de los años.

Belén Esteban no para de reinventarse: ahora saca una línea de joyas

No sabemos cómo le irá a Belén Esteban en esta nueva andadura, pero lo cierto es que promete ser un éxito. Y es que todos los proyectos en los que se mete, suelen darle muy buenas noticias. No para menos. Cabe destacar que ‘la princesa del pueblo’ está a punto de llegar al millón de seguidores en Instagram, lo que hace ver el séquito de fans con los que cuenta.

En estas plataformas podría Belén Esteban promocionar sus joyas en los próximos días. Y es que viene la mejor época para la venta de joyas. A pocos días de la Navidad, la colaboradora de televisión ha puesto en marcha su proyecto con la venta de colgantes, pendientes, anillos y pulseras.

No tuvieron la misma suerte sus compañeras de trabajo, Mila Ximénez y Terelu Campos, que también sacaron su propia línea de joyas, pero a día de hoy ya no siguen con ellas. Por su parte, Raquel Bollo, lleva apenas unos meses en este mundillo, y parece que le está funcionando muy bien, ya que no para de hacer promoción de sus joyas a través de las redes sociales.

Veremos cómo hace promoción de sus joyas en las redes sociales

Belén Esteban está viviendo una semana de lo más imparable. Y es que es la protagonista del nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosko o supermercado más cercano. La colaboradora de televisión brinda en exclusiva con esta revista por un año 2021 con el único deseo de volver a ver pronto a su madre, de quien lleva alejada durante meses por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. Belén posa en un bonito reportaje navideño y se viste con sus mejores galas para despedir este 2020, un año muy complicado para todos los españoles, y dar la bienvenida al próximo año para el que tiene claro su deseo.

A continuación, os mostramos a todas las compañeras de trabajo y amigas a las que Belén Esteban hará competencia con su nueva línea de joyas: