Hace unos días saltaba la noticia de que Julia Janeiro había interpuesto una demanda contra su ex, Brayan Mejía. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario denuncia que se siente «perseguida» y «tiene miedo» por todo lo que está viviendo en las últimas semanas a raíz de los fuertes encontronazos que está teniendo con su expareja, tal y como ha revelado Kike Calleja en ‘Sálvame’. Por este motivo, según ha explicado el reportero del programa de Telecinco, la joven interpuso una demanda contra el futbolista el pasado 29 de octubre después de un desagradable rifirrafe en el que fuera su pareja le advertía de quitarle a su gato. Ahora, una tercera persona aparece en el foco mediático y cuenta otra versión que dista de la que hemos conocido ahora.

Una amiga de Brayan Mejía habla en ‘Sálvame’ y asegura que la historia no es tal y como se está contando

Según una amiga del futbolista, los hechos no son tal y como se están contando. Tal y como adelantaban en ‘Sálvame’, la historia podría dar un giro radical si se confirma el testimonio de una amiga de Brayan. Esta persona asegura que lo que se está contando no es lo que de verdad ocurre entre Brayan y Julia Janeiro, sino que más bien es «completamente lo contrario» a lo que ha ocurrido. El citado programa ha hablado con esta amiga del futbolista que niega por completo el testimonio de la hija del torero: «Hubo varias miradas y risas entre el actual novio de Julia y Brayan», afirmaba. Incluso se atreve a contar más y no dudaba en decir que la joven «buscaba» con la mirada a su expareja: «La que está obsesionada es ella».

En opinión de la amiga de Brayan, Julia Janeiro está «despechada» y lo que intenta es «dejarle mal» para arruinar así la carrera deportiva del que fuera su pareja. Por otro lado, Kiko Matamoros aseguraba que había sido el entorno de ella quien había «filtrado» la noticia y que ahora Julia Janeiro se siente «más segura». El caso es que sea como fuere, la joven se ha visto salpicada por este asunto turbio y sus padres y familiares están preocupados por ella.

María José Campanario y su novio, Álex Balboa, el mejor apoyo de Julia Janeiro

Julia Janeiro se está refugiando en estos momentos en su madre y en su nueva pareja, Álex Balboa. Después de varias semanas de rumores de una nueva ilusión para ella, fue la propia Juls (así es como la llama su entorno más cercano) quien confirmó a través de las redes que había encontrado el amor al lado de este otro futbolista del Alavés. Una relación que va viento en popa y de hecho incluso ya conoce a su suegra, María José Campanario. Ellos se han convertido en el mejor apoyo de la joven mientras se resuelve este problema que tiene con su expareja.