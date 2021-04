El pasado domingo, Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, cumplía 18 años. Una fecha muy señalada para el matrimonio, que ha visto cómo su única hija (la segunda para el diestro) ha llegado a la mayoría de edad. Sin embargo, la felicidad por la entrada de la joven a la vida adulta ha traído consigo una cara ‘B’ que les resulta bastante amarga. Y es que el interés que despierta la joven a la prensa del corazón no hace mucha gracia a la familia. Así lo ha dejado caer la odontóloga este lunes.

A la mujer del diestro le han preguntado su Julia siente interés por la fama. Y si piensa conceder alguna entrevista a los medios próximamente. «No quiero ser descortés, de verdad, no lo tomes a mal, porque estás haciendo tu trabajo, pero espero que entiendas que lo que tú llamas momentos complicados, para mí han sido 20 años», respondía a la redacción de ‘Sálvame’ cuando se han puesto en contacto con ella.

«Os agradecería que tuvieseis en cuenta que Julia sigue siendo una niña y que no quiere entrar en nada de esto», añade en su contestación al programa. «Te paso el contacto de mi abogado por si necesitáis alguna aclaración», concluye.

Lo cierto es que a España entera parece interesarle, y mucho, la vida de Julia. En las últimas 24 horas, Julia ha pasado de tener 60.000 seguidores a 135.000 en su cuenta de Instagram. No cabe duda: ha nacido una estrella en el clan Janeiro.

Quien también se ha pronunciado este lunes sobre Julia Janeiro es Belén Esteban. La colaboradora, madre de madre de Andrea Janeiro ha querido desmentir que su hija no tenga relación con su hermana. «Es mentira que las hermanas no tengan relación. Ya basta de publicar cosas que no son. Mi hija tiene dos hermanos, pero del otro no quiero hablar porque es menor», ha empezado diciendo rotunda.

Belén Esteban: «Es mentira que las hermanas no tengan relación»

Además, ha querido explicar que a pesar de la mala relación que tiene Belén con Jesulín y María José, los jóvenes han sabido dejar a un lado las polémicas en las que están envueltas sus padres: «Lo que los mayores no hemos conseguido… De Julia puedo decir que eso de que no tiene relación con Andrea, no es verdad. Julia Janeiro es hermana de Andrea», ha continuado. Ha querido hacer una advertencia a sus compañeros: «Yo respeto todas las opiniones, pero no me gustaría escuchar que cosas que no son o que pudieran hacerle daño. Los voy a respetar porque son hermanos de mi hija».

Asimismo, ha aclarado que a pesar de la mala relación entre ella y el torero y su esposa, nada de esto ha afectado a la relación entre las hermanas. «Lo que los mayores no hemos conseguido porque los problemas que tengamos los mayores, tanto Jesulín, como María José como yo son nuestros problemas… Pero desde luego mi hija tiene dos hermanos«, ha sentenciado.