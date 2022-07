¡Son la viva imagen de la felicidad! Después de darse una segunda oportunidad tras comunicar su separación, Amelia Bono y Manuel Martos están más enamorados que nunca. Lo hemos podido comprobar gracias al fiestón de cumpleaños que ha organizado la hija de José Bono para celebrar su 41 cumpleaños. El matrimonio comienza una nueva etapa y sus familiares y amigos han sido testigos de la gran complicidad y romanticismo que hay entre ambos.

Amelia Bono ha celebrado este sábado, 2 de julio, su fiesta de cumpleaños. A pesar de que aún faltan algunos días para que sople las velas, la hija de José Bono ha querido reunir a todos sus amigos y familiares para festejar este día tan especial. Una cita que no se ha querido perder nadie y que ha estado llena de risas, buena música, divertidos bailes y un buen catering. Como no podía ser de otra manera, lo que más ha llamado la atención ha sido la buena sintonía que tenía la anfitriona y su marido, Manuel Martos. Y no es para menos. La pareja se ha dado una segunda oportunidad y ha demostrado de forma pública que están más enamorados que nunca. La empresaria y el hijo de Raphael no se despegaron en ningún momento, se abrazaban, bailaban de forma acaramelada y no dejaron de estar pendientes el uno del otro.

«No puedo estar más feliz. Mi fiesta de ayer de cumpleaños. Gracias a todos mis amigos y familia. Soy una afortunada«, escribía Amelia Bono junto a un vídeo en el que podíamos verla junto a Manuel Martos bailando de forma cariñosa. Como si de dos adolescentes se tratasen, la pareja ha festejado también por todo lo alto su segunda oportunidad. Se ha tratado de una fiesta en la que han puesto de manifiesto delante de los suyos que siguen igual que siempre y más enamorados que nunca.

La significativa fecha de esta celebración

Este fiestón de cumpleaños se ha celebrado en un día muy significativo, 2 de julio, justo cuando se cumple un año del comunicado conjunto en el que Amelia Bono y Manuel Martos confirmaban su separación. Entonces, los dos expresaban su deseo de seguir juntos, aunque por caminos separados, para respetar el bienestar de sus cuatro tesoros, sus hijos Jorge (13), Manuel (11), Gonzalo (9) y Jaime (6). Todo ha quedado en una crisis de pareja que han logrado solventarla.

Esta reconciliación ha llenado de felicidad a toda la familia, según confirmó Raphael. Fue la empresaria quien le pidió una segunda oportunidad al padre de sus hijos después de que su romance con Fernando Ligués no llegara a buen puerto. La pareja nunca dejó de quererse y ahora están viviendo una segunda oportunidad como si de unos adolescentes se trataran. La pareja ahora trata de demostrar que las segundas oportunidades sí son buenasy no dudan en esconder su felicidad al compartirla con todos los que les rodean.