La relación de Amelia Bono y Fernando Ligués continúa viento en popa. La hija de José Bono ha dado un importante paso con el directivo madrileño. La pareja se ha dejado ver disfrutando de una animada jornada junto a los hijos de la empresaria. Algo que evidencia que el romance sigue avanzando a buen ritmo y con paso firme.

Estas imágenes nos muestran a la hija del expresidente del Congreso de los Diputados durante un día de ocio con sus pequeños. Vestida de forma casual con sudadera, pantalón de cuero y zapatillas, Amelia también estaba acompañada por su actual pareja. Continúa afianzando su romance con Fernando Ligués que salió a la luz hace alrededor de dos meses. Él es un empresario de 47 años, directivo en una multinacional, que coincide con su novia en ser padre de familia numerosa y un gran aficionado al deporte.

Amelia Bono anunció su separación de Manuel Martos el pasado mes de julio. Una noticia que pilló a muchos por sorpresa ya que se trataba de uno de los matrimonios más sólidos de la esfera pública. Llevaban nada menos que trece años como marido y mujer y son padres de cuatro hijos. Quisieron zanjar posibles rumores comunicando la noticia a través de sus respectivos perfiles en las redes sociales.

«Seguiremos siendo una familia feliz»

“Tras casi 15 años, Manuel y yo hemos tomado la difícil decisión de separarnos como pareja, pero seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros 4 tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos, y por todo lo que han significado estos años juntos», afirmaban en la nota difundida. Asimismo se mostraban agradecidos por todo lo que habían vivido juntos. «También por todo lo que nos queda por vivir. Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una familia feliz. Siempre».

Poco después, Manuel Martos subrayó que no habían existido terceras personas en la separación, evitando así posibles especulaciones. También dejaba claro que sentía un gran cariño por su ex. «Eso no va a cambiar nunca», añadía de forma tajante a la prensa. Desde que confirmaron su separación, ambos han dejado patente que la relación es estupenda, tal y como recalcaron en el mensaje que compartieron en redes. Sin ir más lejos, celebraron juntos una fecha importante, el 40 cumpleaños de Amelia Bono. Se reunieron en un conocido restaurante de Madrid para vivir un día en familia. Estaban acompañados por sus cuatro hijos, Jorge, de doce años, Manuel, de diez, Gonzalo, de seis, y Jaime, de cuatro.