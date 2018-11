Amaia y Alfred (‘OT 2017’): confirmada la ruptura de su relación

Amaia y Alfred se convirtieron en la pareja favorita de ‘OT 2017’. Los seguidores del programa no tuvieron dudas a la hora de elegirlos como los representantes del Festival de Eurovisión. A pesar de que no tuvieron suerte, se desplazaron felices hasta Portugal para enamorar a todos con ‘Tu canción’.

Pues bien, después de un año intenso, Amaia y Alfred han roto su relación. Así lo confirman varios medios de comunicación después de que los rumores de una posible ruptura llevan sonando varios días. Estas informaciones tuvieron más peso tras las fotos que publicó ‘¡Qué me dices!’, en las que se veía la ganadora de la edición acudir a casa del cantante para recoger una caja en la que aparecía un letrero que ponía: ‘Esta caja es la de Amaia’.

A pesar de que ya no estaban juntos, el pasado 19 de noviembre se reencontraban en la gala benéfica ‘People in Red’, donde ambos actuaron. Allí, la cantante prefería no desmentir ni confirmar la ruptura: “Mi relación con Alfred es muy especial y siempre lo ha sido. Yo estoy bien, no tengo ningún problema con él”.

En este delicado momento, Alfred ha anunciado una gran noticia para sus seguidores. Y es que publicará su primer disco el próximo 14 de diciembre. “#AlfredGarcia1016 disponible el 14 de diciembre”, anunciaba junto a una imagen que podría ser la portada de su disco, que se llama 1016, el número que llevó durante el casting de ‘Operación Triunfo’.

Por su parte, Amaia Montero sigue centrada en su vida en Barcelona, donde está estudiando el último curso de conservatorio. A pesar de que se fue a vivir a la ciudad condal, lugar de residencia de Alfred, la pareja prefirió no irse a vivir juntos para mantener la independencia. En cuanto a sus proyectos musicales, Amaia ha preferido tomárselo con calma.

De hecho, aún no ha anunciado la publicación de su primer disco. Eso sí, ha hecho varias colaboraciones, una de ellas con Rozalén y otra con el grupo musical ‘Carolina Duarte en la canción ‘Perdona (ahora sí que sí)’.

