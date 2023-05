Amaia Salamanca y Rosauro Vara se van de boda en mitad de rumores de crisis

La relación entre Amaia Salamanca y Rosauro Vara está en el punto de mira. Hace unos días, era el paparazzi Sergio Garrido quien ponía sobre la mesa una nueva crisis en la pareja. Con estos rumores en el aire, este fin de semana, la actriz y el empresario se han dejado ver juntos mientras que acudían a la boda de Willy Bárcenas y Loreto Sesma. Ambos aparecían sonrientes y ajenos a cualquier habladuría sobre ellos.

Vídeo: Europa Press

Hacía mucho tiempo que no se les veía juntos en público y apenas existen imágenes de ellos, por eso las últimas informaciones que indican que están pasando por un bache sentimental cobraban fuerza. La actriz y el empresario aparecían en público y se dejaban ver antes de entrar en la Finca en la que se celebraba la boda de Willy Bárcenas y Loreto Sesma. Ninguno de los dos respondía a los periodistas y se limitaban a mirarse con sonrisas cómplices. Amaia y Rosauro dejaban ver que todo estaba bien entre ellos y que siguen haciendo vida de pareja.

El pasado mes de noviembre también se especuló sobre otro bache en la relación pues no se les veía juntos desde agosto, mes en el que acudieron a un concierto de Dani Martín en el Festival Starlite de Marbella. Para acallarlos también aparecieron haciendo un divertido plan de pareja. En concreto, asistieron a la inauguración de la terraza Ático en Sevilla.

Siempre han sido muy discretos a la hora de hablar de su relación, aunque Amaia Salamanca siempre no ha dudado nunca en darle su lugar a su pareja. Las pocas veces que ha hablado de él en público ha reconocido que hace muy buen equipo con el empresario, con el que también tiene sus idas y venidas porque "nada es tan perfecto".

Amaia Salamanca y Rosauro Varo, padres de tres hijos

Amaia Salamanca y Rosauro Varo han formado una gran familia en un periodo rápido de tiempo. La pareja se conoció en Ibiza en el verano de 2010 y comenzaron un sonado romance que protagonizó diversas portadas de revista. Son padres de tres hijos: Olivia, que nació en 2014, Nacho, en 2015, y Mateo, en 2016. "Nunca me he arrepintiendo de ser madre joven, siempre estuvo en mis planes, aunque eso pudiera lastrar mi carrera. Mis hijos tienen seis, siete y ocho años y estoy encantada", llegó a decir tiempo atrás. La pareja aún no ha contraído matrimonio, aunque, tal y como pudo conocer SEMANA, no tienen prisa en pasar por el altar.

Amaia Salamanca pasa por un gran momento profesional. Hace unos días estuvo en el Festival de Cannes y acaba de estrenarse la segunda temporada de la serie en la que participa, 'Bienvenidos a Edén'. Rosauro es un empresario de éxito que comenzó en este mundo cuando ni siquiera había sobrepasado la mayoría de edad. Sin embargo, su imagen pública está muy ligada a la relación que mantiene desde hace más de ocho años con la actriz. Además de su participación en VTC, Rosauro cuenta con otros negocios ligados al sector inmobiliario y hotelero.