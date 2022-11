Amaia Salamanca pone fin a los rumores de separación con Rosauro Varo

Amaia Salamanca y Rosauro Varo no suelen presumir de su amor en redes sociales y evitan ir a actos juntos. No les gusta el postureo, tampoco gritarse lo que sienten por el otro a los cuatro vientos. Estos detalles se suman a la información que llega a las redacciones desde hace meses. «Rosauro y Amaia podrían estar sufriendo una crisis», dicen algunas fuentes, testimonios que también han llegado a SEMANA. Pues bien, ahora ella desmiente estos rumores y concede una entrevista en la que confirma que forman un excelente tándem. De este modo, la intérprete pone fin a cualquier voz sobre una posible separación, eso sí, admite que ninguna relación es perfecta. Sus palabras dan absoluta normalidad a su vida marital, la cual comenzó hace ya 12 años.

«Creo que es muy importante tener a tu lado a una persona a la que admiras, y si profesionalmente está evolucionando y yendo a más, es un gusto poder ayudarla. ¿Qué hay cosas que mejoraría? Claro, pero eso siempre pasa en una relación, nada es tan perfecto, aunque hacemos un buen equipo», dice Amaia Salamanca a Elle. La intérprete explica que su día a día es familiar, que está centrada en la educación de sus hijos y que si bien ha sido madre joven, jamás se ha arrepentido de su decisión. «Nunca me he arrepentido de ser madre joven, siempre estuvo en mis planes, aunque eso pudiera lastrar mi carrera. Mis hijos tienen seis, siete y ocho años, y estoy encantada«, asegura.

Ella y Rosauro se conocieron en una fiesta en Ibiza, isla en la que sus caminos se cruzaron por primera vez. Desde entonces no se han separado, de hecho, su encuentro supuso un antes y un después para ella. Tras sus primeras citas llamó a sus padres para decirles que se había enamorado y, aunque han preferido no pasar por el altar, sus hijos son su mayor compromiso. «A nosotros nos sirve estar así. No porque nos casemos significa que nos queramos más», dijo en el pasado. Si bien sus vidas son completamente dispares, al igual que sus profesiones, Amaia sostiene que se entienden a la perfección. «Aprendemos mucho del otro. Con Ros nunca me aburro y él conmigo nunca se aburre. «, decía a Jesús Calleja en televisión.

Estos días ella ha vivido unos días de ensueño en París, pues fue con su familia a Dinseyland, donde pudo disfrutar de Halloween en un entorno mágico. Un plan en el que, a buen seguro, estuvo junto a sus pequeños y quién sabe si con su pareja, con el que confirma vivir una etapa muy dulce.