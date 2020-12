Amaia Salamanca ha sorprendido con una impactante foto haciendo algo a lo que no nos tiene acostumbrados: sin maquillar y en chándal

Siempre perfecta e impecable, son pocas las veces en las que Amaia Salamanca cae un renuncio. Su perfil de Instagram bien podría ser un catálogo de moda de alta costura y viajes de lujo que a más de una nos gustaría poder realizar. Ahora bien, la actriz ha demostrado que es una humana y que también se pone un chándal cómodo par estar por casa y que puede hacerse una foto sin lucir ni un ápice de maquillaje. Lo ha hecho en su última fotografía de Instagram, que ha revolucionado a sus seguidores, que ya está cerca del millón. «Cómo te lo cuento!! Y no cambio ni una coma! #cómotequedas», así de clara y contundente ha escrito Amaia en su última publicación junto su foto, al natural.

Amaia Salamanca se convierte en viral con su última foto

Tal y como hemos dicho anteriormente, Amaia ha posado en su espectacular casa con una sudadera gris con capucha, que por cierto la lleva puesta hasta con mucho estilo. Por esta se dejaba entrever su melena castaña y levemente ondulada y un coletero en su brazo izquierdo. Sí, parece ser que también la actriz se hace una coleta cuando está haciendo sus quehaceres en su casa. La mujer de Rosauro Varo ha presumido de un rostro (sin maquillar) pero sin imperfecciones y repleto de vitalidad y luz, gracias a algunos de los tratamientos de belleza que se aplica en su centro de referencia.

La imagen no ha pasado desapercibido entre sus seguidores que han comentado la publicación, que ya acumula cerca de 50.000 ‘me gusta’. Algunos de los comentarios que ha recibido Amaia Salamanca es halagando su belleza natural: «Hermosa. Te admiro demasiado, eres excelente , me gustaría conocerte , saludos desde Miami 👏🏻👏🏻», «Linda, soy tu fan, amo tu trabajo en Gran Hotel», «guapa de siempre que alguien tiene dudas me lo diga que no me lo creo un abrazo Amaia😘» o «Amaia me gustas más con este color de pelo vas guapísima» han sido algunas de las respuestas que ha recibido.

A pesar de que Amaia Salamanca está impecable, hay personas para todos los gustos. Y es que otro de sus seguidores ve algo cambiado en el rostro de la actriz: «Esta chica está rara. Menos mal que se quitó aquel rubio feísimo. Antes tenía cara de muñeca; ahora algo se habrá hecho que ya no la veo tan guapa como antes», escribía en su publicación.

Durante los últimos meses hemos visto un cambio de imagen en Amaia Salamanca después de cambiar su tono de pelo. Si le dio la bienvenida al verano con su característico pelo rubio, que durante tanto tiempo ha llegado y que tiene amantes y detractores, a finales de julio sorprendió con su nuevo color más castaño. Un cambio de imagen que algunos de sus seguidores todavía no han superado, mientras otros han quedado encantados.