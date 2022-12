Hace apenas unas semanas, SEMANA publicaba en su edición de papel las fotos de Amaia Montero volviendo a casa después de haber estado ingresada en una clínica de Navarra. Estuvo desaparecida de la vida pública un mes, pero ya está recuperada. Tanto es así que no ha dudado en mostrar naturalidad en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 526.000 seguidores. Amaia Montero está dispuesta a disfrutar de los últimos días de diciembre y ha hecho una escapada.

La cantante reaparece con una foto mientras hace un planazo

Una escapada de la que ha dejado constancia. La cantante ha compartido una imagen en la que la vemos sobre lo que parece ser un barco en medio del mar. Parece que ha aprovechado el día festivo en España para salir a navegar. Para ello no ha dudado en abrigarse con un polar negro y así refugiarse de las bajas temperaturas.

No ha olvidado colocarse una gorra. Un complemento que no solo evita el encrespamiento en su cabello por culpa de la humedad, también le permite pasar desapercibida entre la multitud de personas que pudiera encontrarse en el puerto antes de subirse al barco o después. Junto a la imagen, Amaia Montero ha puesto una canción de lo más reveladora: ‘Just Another Day’ de Jon Secada.

No ha querido dar explicaciones de lo ocurrido en su vida

Amaia Montero está en pleno proceso de recuperación tras el ingreso. La cantante ya se ha pronunciado sobre el momento que atraviesa, pero no ha querido dar muchas explicaciones. Amaia explicaba en ‘Socialité’ que no serás unas Navidades de muchas celebraciones y que aún no está preparada para contar qué ha ocurrido en su vida en las últimas semanas: «Sabéis cómo soy de reservada en el ámbito personal y mucho más en algo así», apuntaba rotunda sin querer dar muchas más explicaciones.

El pasado 14 de octubre, Amaia Montero provocó gran preocupación al compartir una foto de ella misma en la que aparecía con mala cara y muy malos pelos. Junto a la instantánea, la cantante escribía: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido ¿de qué me sire la vida?». Esta declaración hizo estallar las alarmas sobre su estado de salud.

Está siendo un final de año muy complicado para Amaia

Durante su ingreso, ha estado acompañada de su familia, su mejor apoyo. Con ellos precisamente abandonaba la clínica después de vivir unos días complicados. Cuando empezó a encontrarse mejor, volvió a casa, donde se termina de recuperarse. Amaia Montero está atravesando un momento complicado, tal y como reveló su propia hermana. Arropada por su familia, la cantante está deseando retomar su actividad profesional cuando antes, aunque no lo hará hasta que esté mejor. «Está un poco mejor«, indicaba el entorno de la intérprete a ‘El Español’. De la misma forma, esta fuente también indicaba que las hermanas de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh están muy preocupadas por su madre y evitan en todo momento que le llegue informaciones sobre su hija.

Tal y como aseguraron, Amaia Montero está deseando que se publique su último trabajo: «Es su mayor ilusión y está volcada en el curro y en que todo salga bien». De la misma forma, lo cierto es que la muerte de su padre supuso un punto de inflexión en su vida y aún arrastra el dolor «que no sabía que existía» por la pérdida de su progenitor. Ahora parece que podrá cumplir el sueño de sacar su trabajo adelante, ya que desde hace unos días se encuentra en casa recuperándose.