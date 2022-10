Amaia Montero ha compartido una fotografía que ha dejado casi sin palabras a sus seguidores. Despeinada, sin maquillar y mucho más seria de lo que nos tiene acostumbrados, la cantante ha posado para sus seguidores en una imagen que promete hacer ruido. Aunque solo lleva publicada unos minutos en su cuenta de Instagram, han sido muchos los que le han preguntado este viernes si está bien o qué le está pasando, lo que demuestra que esta publicación de redes sociales ha hecho saltar todas las alarmas. La artista, de este modo, muestra otra versión, siendo esta una imagen muy impactante, pues enseña su realidad nada más levantarse de la cama.

Con casi 300.000 seguidores pendientes de ella, ‘la reina del Pop’ ha decidido romper los esquemas y mostrar su otro yo en el universo 2.0. Una imagen en la que aparece sin maquillaje y muestra los signos del paso del tiempo, lo cual ayuda a ver que Amaia Montero es como cualquier mortal. Lejos de querer esconderse en filtros o make up, la cantautora ha posado de un modo muy diferente al que nos tiene acostumbrados, un gesto que ha llamado la atención de sus followers. Y es que Amaia suele publicar imágenes de su pasado como artista o bien fotos especialmente cuidadas en las que incluso critican los filtros o los cambios con Photoshop que la artista haría en sus imágenes.

La artista del País Vasco ha compartido hasta dos veces la misma fotografía, eso sí, la segunda vez con un preocupante texto. Tal ha sido el impacto de sus seguidores que incluso se han llegado a plantear si su móvil ha sido o no hackeado. «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?», dice el título de esta foto en la que muchos usuarios de las redes le brindan su apoyo, unas palabras que también han preocupado a su entorno más cercano.

Amaia Montero en los últimos años ha acaparado todas las miradas al sufrir ciertos cambios en su físico. Ya sea por sus supuestos retoques estéticos o por sus oscilaciones de peso, la también compositora ha revolucionado las redes sociales, algo que a ella le indignaba, ya que no se convertía siempre en noticia por sus canciones. Cansada de estas y otras situaciones, Amaia quiso poner tierra de por medio hace ya algunos meses y abandonó las redes sociales por un tiempo indeterminado. «Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones», escribió. Tres meses después, en junio de 2020, volvió a retomarlas dejando claro que iba a tomarse la opinión de los haters de otro modo, lo cual ha logrado con el paso del tiempo.