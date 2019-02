10 Amador Mohedano no tiene una fuente fija de ingresos

La falta de liquidez es lo que más le quita el sueño a Amador Mohedano. No tiene trabajo, no hay una fuente de ingresos que le asegure poder hacer frente a los pagos. De vez en cuando hace colaboraciones, pero por el momento no hay nada fijo. Él explica con detalle en las páginas interiores de SEMANA cómo consigue dinero, quién le está ayudando en estos difíciles momentos y quién le ha dado la espalda.