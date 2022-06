Los nuevos testimonios de Rocío Carrasco en la segunda parte de su docu-serie, ‘En el nombre de Rocío’, siguen provocando consecuencias dentro de su familia. La persona más aludida hasta la fecha, Amador Mohedano, ya no aguanta más los constantes ataques de su sobrina. Cansado del relato que esta hace de su vida, ha decidido dar respuesta a todos y cada uno de los asuntos donde la hija mayor de ‘la más grande’ le ha hecho daño. Así, este miércoles se ha desquitado y no se ha dejado nada en el tintero. «Mi hermana sufría también. ¿Cómo no va a sufrir? Me da mucha pena, tío. Llegar a este punto me parece que, aparte de una barbaridad, me parece que es una atrevida, porque va a degüello. Tiene mucha mala leche. Aparte de envidia, hay mucha mala leche, mucho odio. Pero voy a contestar. Ya que ella va a calzón quitado, yo voy a calzón quitado también», arranca diciendo.

Las quejas del que fuera mánager de Rocío Jurado comienzan aclarando que la relación de Rocío Carrasco con su madre no era tan idílica como pudiera parecer: «Cuando Rocío era joven, mi hermana me decía: ‘Hay que ver Amador, la niña esta que pasan los días y no me llama. No sabe si me ha pasado algo en la carretera, si he estado bien en mi trabajo«, cuenta Amador en una entrevista en ‘Sálvame’.

«Deseo que reciba un escarmiento», dice Amador Mohedano de Rocío Carrasco

«Yo no le deseo enfermedad ni nada, pero deseo que reciba un escarmiento y que piense qué estoy haciendo con mi familia mediática«, prosigue el gaditano. Este tampoco está de acuerdo con las afirmaciones de la madrileña sobre la separación de sus padres. Según le contó su padre, Pedro Carrasco, el motivo de que terminaran su historia de amor fue la mala relación que tenía con Amador y con Gloria. «Ellos al final estaban quemados, más Rocío que Pedro», sentencia el andaluz.

Amador Mohedano también se ha pronunciado sobre la carta que envió Ana Iglesias, albacea de Rocío Jurado, a Rocío Carrasco, cuyo contenido se hizo público en el estreno de su docuserie. En esta misiva, la que fuera vecina y mujer de confianza de la chipionera carga duramente contra Amador y su familia. «¿Amistad? La de una vecina. Con mi hermana tenían piscina las chiquillas. Ella es abogada especializada en divorcios. Se dio cuenta de que los managers se llevaban un 20% del trabajo», dice.

Asimismo, asegura no saber de la existencia de un testamento secreto de su hermana: «Yo no sé nada de ese testamento. Llamé a mi hermana Gloria y no sabe nada. Mi cuñado Jose Antonio no sabe nada». Tras la muerte de Rocío Jurado, «el testamento se abre, se lee y ya está», recuerda el exrepresentante de la artista. «¿Esto es lo que ha dejado la fallecida? Ellos, sin el reparto, hubiesen quedado menos favorecidos. Lo que se hace es una reunión con toda la masa hereditaria».