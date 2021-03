Amador Mohedano ha reaparecido a las puertas de su casa horas después de ser acusado de traidor por su sobrina, Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco advirtió en el anterior episodio de que, según ella, había un traidor en su familia. La hija de Rocío Jurado aseguró que su tío Amador Mohedano, además de llevarse comisión por pactar una exclusiva con su revista de cabecera, se llevó comisión por desvelar a un paparazzi el destino secreto de su luna de miel. Así aseguró ella que se reventó su reportaje fotográfico, por lo que un día después de la emisión de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ se han puesto todas las miradas en él. El hermano de ‘La más grande’ ha reaparecido muy serio, más aún si se tienen en cuenta las duras acusaciones de Rocíito. Mientras muchos espectadores se han posicionado en su contra en redes sociales, en SEMANA te mostramos cuál ha sido la reacción de Amador cuando es preguntado por este tema tan polémico.

Vídeo: Europa Press

A pesar de que en los últimos días Amador sí se había mostrado más abierto a dar declaraciones, esta vez ha preferido mostrarse educado, pero no dar apenas detalles de cómo le ha sentado lo revelado por su sobrina. Horas antes de este vídeo, el que fuera representante de Rocío Jurado sí que ha querido aclarar si es o no culpable de lo que se le acusa. «Soy inocente, no me llevé ni un céntimo de la boda», ha dicho en ‘El programa de Ana Rosa’. En SEMANA hemos rescatado las fotografías exclusivas que en su día vieron la luz en nuestra revista y en ellas se puede apreciar la mirada cómplice de los recién casados en islas Mauricio. Allí disfrutaron, tal y como te contamos hace décadas en el interior de nuestra revista, de «diez días ocuparon una bonita suite en un lujoso hotel de aquel paraíso turístico del sureste asiático».

Tío y sobrina no tienen contacto

Nadie conocía el destino de ambos, salvo dos personas. Una de ellas era su tío y ella mantiene que él la traicionó, un momento que sin duda marcó un antes y un después en su relación familiar. A día de hoy no mantienen ningún contacto y de hecho Amador públicamente no ha tenido pelos en la lengua a la hora de acusar a Rocíito como la persona que frenaba el museo que estaba previsto levantarse en homenaje a su madre.

Aunque las quinielas apuntaban a que la docuserie de Rocío Carrasco no batiría récord una vez más y que el fenómeno se desinflaría, lo cierto es que los datos cosechados han vuelto a ser excelentes. En quien es inevitable poner todas las miradas es en Antonio David Flores, el otro protagonista indirecto de toda esta historia. Si bien hace tan solo unos días confesó que anímicamente estaba pasando por un mal momento