Dentro de apenas 96 horas, el legado artístico y personal de Rocío Jurado verá la luz. Después de 13 años ocultos y celosamente guardadas, las pertenencias de la cantante -que ocupan un total de 36 toneladas- serán trasladadas desde el guardamuebles en el que se encuentran hasta los estudios donde se graba la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’.

Tras su muerte, el 1 de junio de 2006, la cantante dejó a sus herederos un patrimonio valorado en 7 millones de euros. A esa herencia hay que sumar un valiosísimo legado de pertenencias personales y musicales de incalculable valor, que han estado almacenadas a las afueras de Madrid, sin que muchas personas de su entorno conozcan su contenido. El próximo martes, todos estos enseres saldrán del ostracismo, por fin. ¿Qué piensan sus seres queridos de la decisión que ha tomado la hija mayor de la chipionera? Este viernes se ha pronunciado Amador Mohedano.

«Hay cosas muy bonitas», dice Amador Mohedano

El hermano y exmánager de la artista ha hablado por primera vez de lo que albergan los 18 contenedores en los que se encuentran las cosas de su hermana. Desde La Fábrica de la Tele ya han adelantado que hay un sinfín de tesoros. Muebles, vajillas, cuadros, esculturas, fotografías, documentos y manuscritos, material audiovisual, recuerdos personales, vestidos, así como grabaciones inéditas. ¿Está al tanto Amador de lo que hay en esos containers? La respuesta es: «Sí».

«Mi hermana guardaba absolutamente todo», ha confesado el gaditano a la redacción de ‘Sálvame’. «Está bien que la gente conozca esa parte personal de Rocío, que es muy interesante. Hay cosas muy bonitas», ha destacado. Amador ha recordado que todo lo que se ha guardado estos años es lo que había en la casa familiar de La Moraleja. Tras venderse el inmueble se recogieron y se embalaron sus cosas, que fueron a parar a un almacén especializado. Allí han estado ocultas y perfectamente preservadas del frío, el calor y la humedad, los principales agentes que afectan a pertenencias que permanecen tanto tiempo cerradas.

El andaluz ha dejado caer que podría estar presente en el plató cuando podrá verse el especial en el que no solo se cambiarán de lugar las pertenencias de su hermana. El programa, que tendrá lugar en el horario habitual de ‘Sálvame’, dará espacios destacados a actuaciones en directo y testimonios… Todo un homenaje a la Jurado que promete mantener quieta a a la audiencia durante sus cuatro horas de emisión.

«Déjame que vea, déjame que escuche y ahora mismo no». Con estas palabras, Amador no ha confirmado si participará o no en el especial a su hermana. Habrá que esperar al último momento para comprobar si forma parte de este tributo.

La exmujer de Amador Mohedano, Rosa Benito, era la primera persona en conocer el trailer del especial ‘El último viaje de Rocío’. «Me he emocionado muchísimo cuando la he escuchado decir que lo que más le gusta es cantar. Y decir que cuando no pueda cantar cuando sea muy viejecita seguiré cantando. Eso es lo que me emociona», confesaba. «Me trae muchos recuerdos y por desgracia ella estaba muy enferma».

«Mi sobrina Rocío sí tiene que saber lo que había en esos contenedores», dice Rosa Benito

Sin embargo, no se ha mostrado de acuerdo con las afirmaciones que apuntan a que nadie de la familia conoce lo que hay dentro de los contenedores. «Lo del trailer no me dice nada. Su heredera, que es mi sobrina Rocío, sí tiene que saber. Por lo menos se tiene que haber preocupado de saber lo que hay allí. Porque desmantelar una casa como es La Moraleja, donde hay 40 años de historia de ella cuando vino a Madrid», ha manifestado. «Creo que mi sobrina Rocío sí tiene que saber lo que había en esos contenedores. No se puede decir que ella no lo sabía», insistía. «¿Cómo no va a saber qué hay en los tráilers? No se puede decir que ella no lo sabía. ¡Tiene que saberlo! ¿Quién vació la casa? ¿Ella no estaba presente cuando esa casa se vacía?».

«Por fin, el público sabrá «lo que pasó el 14 de abril de 2008. Esa noche pasó algo por la noche y nos hemos enterado. ¿Qué hemos descubierto? Que todas las pertenencias íntimas de Rocío Jurado están almacenadas en un recinto dentro de 18 containers. Hay un legado, que es el musical. Pero hay otro legado, que es el más íntimo. Sus pertenencias están guardados en 18 containers en un almacén. Hay más de 36 toneladas de material», anunciaba David Valldeperas, director de ‘Sálvame’, el pasado jueves. «Son sus pertenencias más íntimas». Cabe recordar el dineral que ha costado guardar todos los enseres de la chipionera: un total de 12.960 euros al año, que lo largo de los 13 años ha sumado el monto de 168.480 euros.