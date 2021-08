Amador Mohedano ha sido ingresado en un hospital de Cádiz, lo que ha hecho saltar todas las alarmas acerca de su estado de salud.

Amador Mohedano entró por teléfono este jueves en ‘Sálvame’ muy enfadado. Nada hacía presagiar entonces que solo un día después ingresaría en el hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), tal y como han revelado en ‘Ya es mediodía’. Su entorno está preocupado acerca de su estado de salud, más aún si se tiene en cuenta lo nervioso que se encontraba tras tener un encontronazo con María Patiño. Muy nervioso se enfrentó a la periodista y tras negar su información, aseguró que no quería saber nada de la cadena. Ahora solo cabe esperar para conocer más datos del problema que le ha llevado a ingresar en una clínica gaditana.

El hermano de Rocío Jurado llamó a una ambulancia de madrugada al encontrarse mal y ahora le están realizando algunas pruebas médicas para saber qué le puede suceder. «Lo que pasó ayer te remueve y te lleva a un ataque de ansiedad enorme», ha dicho Rosa Benito, quien ha explicado nuevos datos de cómo se encuentra él. Muy preocupada por su exmarido, la colaboradora de televisión ha confirmado el ingreso de Amador, aunque no ha querido revelar demasiados detalles sobre la causa de su hospitalización. Según han explicado, empezó a sentirse mal desde este jueves por la tarde, siendo horas después cuando se vio obligado a llamar a emergencias para que le atendieran. «Una ambulancia fue a por él hasta Chipiona y se lo llevaron a Jerez», han comentado.

Fue este jueves cuando Amador Mohedano hizo frente a una tarde especialmente tensa. El hermano de ‘La más grande’ no imaginaba el bombazo que estaba a punto de soltar Patiño en pleno directo, pues contó ante millones de espectadores que Amador había reconocido ante ella y Belén Esteban que Ortega Cano no le habría dado una buena vida a Rocío Jurado. «¿Qué pasa, que hemos perdido la cabeza todo el mundo? ¿Vale todo por la audiencia?», dijo el exmánager. Amador estaba muy exaltado y no daba crédito a lo que estaba oyendo, tanto que terminó colgando la llamada de manera abrupta. Solo unos minutos más tarde empezó un malestar, que lejos de ir a menos, le llevó a llamar a emergencias para que acudieran en su ayuda.

Este mismo viernes Rosa Benito se mostraba muy preocupada por Amador e insistía en que su exmarido no se cuida demasiado, lo que podría tener que ver con su delicado estado de salud. «No come bien (…) Yo lo que quiero es que se ponga bien», decía. A pesar de que Rosa se ha querido mostrar cauta y han desvelado que todavía están a la espera de los resultados, ha dejado caer que podría haber sido un ataque de ansiedad producido por todo lo que se ha dicho sobre él estos días. «Dejemos de meter mierda (…) El problema es que luego pasa lo que pasa», ha dicho Rosa en ‘Ya es mediodía’. Ha sido justo antes de terminar el programa cuando Rosa ha añadido otra última hora: «También ha tenido una bajada de glóbulos rojos».