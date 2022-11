Amador Mohedano no tiene miedo a confesarse. El hermano de Rocío Jurado está cansado que su papel como mánager se ponga en tela de juicio y que no se le dé su lugar en televisión, por lo que ha roto su silencio hablando de su sobrina y su marido. De nuevo, se ha dirigido a Rocío Carrasco y Fidel Albiac, con quienes está muy dolido tras todo lo dicho sobre él. A tenor de las palabras de ambos parece que es imposible una reconciliación, pero ¿qué ha dicho ahora Amador sobre Fidel para que ambos copen titulares? «El hecho de estar respaldado por la hija de Rocío Jurado pues hace que se envalentone… aunque siempre ha sido así de atrevido, entonces él ha podido llamar alguna vez a algún directivo diciendo que es el marido de Rocío Carrasco«, comienza diciendo Amador.

El hermano de La más grande considera que Fidel Albiac tiene poder de convicción, una capacidad que, según él, habría utilizado para poner en contra de su familia a Rocío Carrasco. Está convencido que es el freno para que no exista contacto con gran parte de la familia de Rocío Jurado, algo que ella siempre ha negado. «Él tiene muy buena labia y tiene mucho poder de convicción para algunas mentes, para la mía desde luego no. Algunos lo escuchan y él es de los que prometen… Fíjate si tendrá buena labia que ha prohibido a mi sobrina que hable con nosotros… Si yo tengo una pareja que tiene labia y que me gusta porque va por lo legal y porque es una persona educada, atenta, familiar… pues oye, me ha tocado la lotería. Pero si a mí una persona me va a poner en contra de mi familia o va a decir que a mis hijos no los vea, o que no hable con mis tíos… no», asegura en el canal de Youtube de Juanjo Vlog. Fidel, por su parte, no suele entrar a rebatir casi nada de lo que se dice sobre él, una postura que, a buen seguro, mantendrá esta vez.

Aunque Amador tiene claro que demandaría cada acusación que se ha hecho sobre él, sostiene que no tiene dinero suficiente para hacer frente a cada una de las guerras que mantiene abiertas. Eso no resta dolor, tampoco el rencor que parece guardar a Rocío Carrasco y su marido. No mantienen ningún contacto y ninguna de las partes quiere que eso cambie. Ni ahora ni tampoco en el futuro. «Yo no me escondo, y después de todas las cosas que yo he escuchado por boca de mi sobrina, ¿vosotros creéis que yo soy de piedra? Yo tengo por dentro un odio que nadie se lo puede imaginar», ha comentado. No descarta la posibilidad de llevar a los tribunales a quien considere, aunque esa opción parece que tendrá que esperar. «Si yo tuviera dinero, pondría demandas como quien echa a las cartas. Yo tengo mis apuntes y mis cosas que, si en algún momento puedo, las voy a demandar», añade.