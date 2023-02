Álvaro Vargas Llosa "custodia" a su padre, Mario Vargas Llosa, en su último homenaje

Mario Vargas Llosa continúa su 2023 lleno de premios literarios y reconocimientos, sumando un homenaje más. El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha acogido esta tarde uno de esos que pasan a engrosar la ya de por si gran lista. Junto a él, como está siendo ya habitual, se encontraba Álvaro Vargas Llosa, su hijo, y su nuera. Ambos esperaban juntos la llegada de su padre para acompañarle en el acceso y "protegerle" ante las cámaras. Está siendo uno de sus grandes incondicionales desde su ruptura con Isabel Preysler y no duda en estar junto a él ante las preguntas de la prensa.

Vídeo: Europa Press

Salvo por un pequeño agradecimiento, ninguno responde a los reporteros para oficializar de sus propias palabras si habría vuelto junto a su ex esposa, Patricia. Aunque no haya afirmaciones de la boca de ninguno de los dos, los actos parecen hablar por sí solos. Ambos han estado juntos en momentos señalados. El propio Álvaro Vargas Llosa ha propiciado este acercamiento estando presente siempre que puede junto a ellos.

La Academia Francesa de la lengua fue el escenario elegido para escenificar esta reconciliación. Allí el Nobel recibió su acreditación como nuevo miembro y estuvo acompañado por los que considera importante. Siempre ha sido un tema delicado que consultar a la familia Llosa. En alguna ocasión, como sucedió con Morgana, hija de ambos, cuando acompañaba a su madre, se encararon con la prensa. Queriendo evitar fotografías, a diferencia de lo que sucede en esta ocasión, con malos modos les colocaba el teléfono a los cámaras allí presentes.

Álvaro Vargas Llosa: “A nadie deben mi padre y su obra tanto como a mi madre”

Si hay alguien que siempre ha hecho porque la relación entre Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa volviera a ser como antes, ese ha sido Álvaro Vargas Llosa. Es uno de los puntos de conexión más fuerte que tienen ambos y, públicamente, ha alzado la voz para que todo esto se produjera. En una de esas ocasiones en que les demostró su cariño, aunque no la mencionara, Isabel Preysler fue una de las señaladas. “A nadie debe mi padre y su obra tanto como a ella”, mantenía en relación al sincero agradecimiento que tiene con su madre.

Este continúo reconocimiento es algo que siempre han tenido claro porque “nos lo repite a menudo en privado”. Entiende, por tanto, que “nadie merecía estar en primera fila más que ella” en referencia a ese viaje a París mencionado con anterioridad donde le observaban recoger el reconocimiento y su nuevo puesto académico de lo más sonriente. Tan importante ha sido desde que se conocieran y formaran la familia que tienen hace ya tantos años que la convierte en la única e irrepetible, en “la mujer de su vida”.

Remataba esta oda a sus padres reconociendo que, aunque sonara algo cursi, el querer por siempre también es cosa de los inmortales. Fue el primero en compartir también uno de los encuentros que mantuvieron en septiembre de 2022, cuando no era oficial ni se sabía nada sobre su ruptura con su anterior pareja. 'Ya es mediodía' aseguraba que no fue una cita romántica, nada más lejos de la realidad. Al parecer esto forma parte de una noche en familia, junto a su hija y nietas y aprovecharon para hacerse bonitas fotografías y degustar varios tipos de pasta. No dudaron ni un solo segundo en compartirlo con el mundo, como ejemplo de la postura que habían adoptado ante la situación.