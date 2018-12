Cuando sobre su idilio con Carmen Matutes, hija del empresario balear Abel Matutes, aún no se tenía constancia de si había terminado o no, Álvaro Muñoz Escassi ha dado la sorpresa sumando a su larga lista de conquistas un nuevo amor. Se trata de Awanda Pérez, una atractiva modelo de orígenes africanos que ya ha empezado a pasear su romance con el jinete por las redes sociales sin saber que algunos usuarios disparan sin piedad.

Aunque la mayoría de los comentarios que se pueden leer en las románticas fotos publicadas por la modelo están llenos de cariño y buenos deseos para la pareja, también los hay que, en clave de advertencia, tratan de aconsejar a la joven de que se aleje de Álvaro Muñoz Escassi. El jinete cuenta con una fama de conquistador que hace dudar a algunos seguidores de Awanda de que sus intenciones con ella sean honestas.

Leer más: así es la nueva novia de Álvaro Muñoz Escassi

“Montaje, como siempre con Escassi. Además, mira las mujeres con las que ha estado antes y aterriza. No tienes tienes el perfil de Carmen Matutes, de Vicky Martín Berrocal, de Sonia Ferrer, De Lara Dibildos, de Raquel Bernal…. Todas ellas con un estatus económico y social que tú no tienes. ¡Vuelve a la tierra! Pero bueno ya se verá”, le escribe un usuario. “Digamos que elijo soñar. No me gusta esconderme de mí. Acepto lo que soy, una loca feliz y soñadora. No sé si en la tierra hay sitio para mí. Jajajajaja. ¡Qué culpa tendré yo de ser así! El día que ya no me quiera, lloraré si toca, se lo contaré a mi mamá y ella me consolará.”, escribe la modelo.

Awanda insiste en le gusta mucho Escassi, demuestra confiar en él y no quiere hacer caso a los comentarios que, de manera reiterativa, insisten en la fama del sevillano. Otro usuario le dice: “¡Cuidado!” y cuando ella pregunta que porqué, le responde: “Por su fama amorosa. Lo dije en broma, pero dice que todas mueren por él”. Un comentario que Awanda afirma con un “así es” y que también es respondido por parte del propio Álvaro que dice: “La verdad es que soy yo el que muere por ella”. Amor en estado puro.

