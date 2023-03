Álvaro Morte, el profesor de 'La casa de papel', habla de su cáncer: "Me dijeron que me cortaban la pierna"

Álvaro Morte habla con naturalidad de la enfermedad que sufrió hace 15 años. El actor que ha dado vida al profesor de la exitosa serie de 'La casa de papel' ha revelado cómo se sintió el día en el que los médicos le diagnosticaron un cáncer en su muslo izquierdo. Él, por su parte, está en desacuerdo en que se cargue al enfermo con la responsabilidad de su curación. "A mí me dijeron que me cortaban la pierna, que no sabían cuánto me quedaba...Cuando te dan una noticia de este tipo, te lo puedes tomar de muchas formas. Eres completamente libre de tomártelo como quieras", ha dicho el intérprete. No fue fácil escuchar que tenía un tumor maligno y, aunque intentó afrontarlo con optimismo, reconoce que todo el mundo tiene derecho a sufrir y, por supuesto, a derrumbarse en el proceso de asimilación.

La experiencia de Álvaro Morte con el cáncer

Álvaro Morte cree que la actitud es importante, pero no decisiva. Está convencido de que tu destino depende de los médicos y no tanto del enfermo, una reflexión que no ha pasado desapercibida en redes sociales. "Parece que últimamente hay como una corriente con la que yo no estoy nada de acuerdo que es esta de 'no, si tu crees que te vas a curar te curarás y 'seguro que vas a ganar la batalla'. El enfermo ya tiene bastante con lo que tiene. El que tiene que luchar para salvar al enfermo es el médico. Y si el médico tiene dinero para salvarlo, lo hará mejor y más rápido. Pero no podemos volcar la responsabilidad de que te cures o no si estás más o menos animado, o si te lo tomas mejor o peor", ha dicho en La Ser

Aunque cada uno es libre de afrontarlo de una manera, Álvaro Morte siempre ha intentado "reírse de lo que puede": "No quiero decir que me lo tomara a cachondeo, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que intenté que no me tirara abajo el ánimo". Tras este episodio tan duro, el actor reconoce que ha aprendido a gestionar situaciones realmente complicadas y, sobre todo, madurado. Si bien en aquel momento se le pasaron muchas cosas por la cabeza e incluso se replanteó su carrera como actor, lo cierto es que desde entonces está completamente sano y no ha vuelto a sufrir nada parecido. "Me podría haber pasado en cualquier momento de mi vida, pero me pasó en ese momento. Si es verdad que hay una parte que dices 'bueno, si me van a cortar la pierna, ¿cómo voy a seguir yo trabajando como actor?'. Pero bueno, preferí no pensarlo y al final todo afortunadamente salió bien y no ha vuelto a dar la cara nunca más", ha dicho.

Es uno de los actores españoles con mayor éxito y ha sabido brindar por todas las cosas que tiene en la vida. Con 48 años echa la vista atrás y da un consejo a quien está sufriendo una enfermedad similar: "Lo peor de una enfermedad es sentirse enfermo. Lo que a mí me funcionó para enfrentarme a ello fue sentirme vivo". Llegó a pensar que se iba a morir y se replanteó de principio a fin su vida, pero afortunadamente superó este cáncer del que ahora habla con total normalidad.