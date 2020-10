El único hijo de Fernando Falcó heredará el marquesado de Cubas. El primo de Tamara Falcó, de 36 años, lleva una vida ajena al foco público.

Este martes hemos conocido la muerte de Fernando Falcó, hermano de Carlos Falcó, que ha fallecido a los 81 años, apenas siete meses después de éste. Su defunción ha dejado huérfano de padre a Álvaro, su único hijo. El primo de Tamara Falcó, de 36 años, nació de la relación del marqués de Cubas con Marta Chávarri, con la que estuvo casado durante siete años.

Fernando Falcó y Marta Chávarri, -una de las grandes ‘reinas de corazones’ en los años 80-, se dieron el ‘sí, quiero¡ en el año 1982, cuando el aristócrata tenía 43 años. Fruto de su amor nació el único hijo del marqués, Álvaro Falcó, que tras su muerte heredará el marquesado. En su día, el romance de sus padres hizo correr ríos de tinta. Sobre todo cuando Chávarri fue pillada junto a Alberto Cortina, consejero delegado de Construcciones y Contratas y marido de la multimillonaria Alicia Koplowitz. El idilio entre ambos puso fin al matrimonio de Fernando Falcó con la bisnieta del conde de Romanones. Casualidades de la videl marqués de Cubas acabaría enamorándose años después de la hermana de Alicia, Esther Koplowitz, que se convirtió en su esposa en el año 2003 y cuya relación sentimental terminó en el año 2009. Pero esa es ora historia…

Aunque sus padres han ocupado muchos titulares del ‘papel couché’, Álvaro Falcó ha llevado siempre una vida discreta, ajena al interés mediático. Se ha codeado siempre con las ‘socialités’ más conocidas de nuestro país, pero se ha mantenido en un segundo plano. Pese a la popularidad de su tío o de su prima Tamara, ha logrado ser un auténtico desconocido para la opinión pública. Ni le gusta ni le atrae la fama en absoluto.

Sale con la hija de Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco

Hemos tenido noticias de Álvaro Falcó Chávarro en contadas ocasiones. Alguna fiesta en sociedad y poco más. En septiembre de 2018, cuando salió a la luz su noviazgo con Isabelle Junot, hija de Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco. Se conocieron en la estación suiza de Gstadd. Poco después se dejaron ver en la capital. Cuando a la francesa le preguntaron por su relación con Álvaro, y si tenían planes de boda, ella respondía, esquiva: “No tengo ni idea, eso hay que preguntárselo a él. Ahora no sé, es muy pronto todavía”.

Experto en Publicidad y Relaciones Públicas y en Marketing Digital, Álvaro Falcó estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Francisco de Vitoria. Y ha trabajado como creativo para diferentes agencias, entre ellas MacGuffin. Aunque poco se conoce sobre su vida, uno de sus mejores amigos es Carlos Torretta, marido de Marta Ortega. En su círculo de amigos también se encuentran Alberto Comenge, ex de su prima Tamara, Javier Hidalgo, Borja Benjumea, Alonso Aznar, Israel Bayón, Ramón Hermosilla Gómez Cuétara, hijo del abogado Ramón Hermosilla Gimeno y la socialité Silvia Gómez-Cuétara.

Las palabras de Isabelle Junot a Álvaro Falcó

Muestra de que prefiere tener un perfil bajo, no tiene cuentas abiertas en las redes sociales. Quien sí tiene una cuenta abierta al público es su novia Isabelle, quien ha compartido numerosas instantáneas de la pareja en Instagram. Gracias a ella hemos podido descubrir que les encanta viajar. Uno de sus últimos destinos ha sido Ibiza, adonde han viajado este verano.

Es precisamente en las redes de Isabelle Junot donde la joven ha publicado uno de los pocos mensajes públicos a su chico. «You gimme the salt, I give you the pepper. 🤝», ha escrito, que en castellano significa: «Tú dame la sal, yo te doy la pimienta». Al igual que Álvaro, Isabelle Junot también tiene un perfil bajo. La joven, que trabaja como actriz y modelo, es hija del ex de Carolina de Mónaco y la modelo danesa Nina Wendelboe-Larse.

El verano que Marta Chávarri y Philippe Junot coincidieron en Mallorca

Caprichos del destino, hubo una vez en la que Marta Chávarri, madre de Álvaro, y Philippe Junot, padre de Isabelle, coincidieron. En el verano de 1996 coincidieron en Palma de Mallorca. Las imágenes del ‘playboy’ y la ex del Marqués de Cubas juntos, en actitud cómplice, hizo despertar las alarmas. Se rumoreó entonces con la posibilidad de que ambos tuvieran un flirteo, pero con el final del periodo estival se esfumó todo.