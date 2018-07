Puede que la vergüenza no sea uno de los atributos que definan la personalidad de Alonso Caparrós y así se ha encargado de demostrarlo durante su entrevista en ‘Viva la Vida’. Tiene unas ganas locas de volver a la televisión y está dispuesto a cualquier cosa para conseguirlo. Por eso, no perdió la oportunidad de lanzarle un guante a Toñi Moreno y pedirle un puesto en su programa: “¿Me puedo quedar para trabajar de colaborador?, preguntaba Alonso. “Eso se lo tendrías que preguntar a los de arriba”, dijo la presentadora lavándose las manos. Para empezar a ganárselo puso un tuit tras su paso por el plató: “Gracias a Toñi Moreno y al equipo de ‘Viva la vida’ por el respeto y el cariño que he recibido por vuestra parte”.

Además de probar suerte, Alonso Caparrós habló de otros asuntos que le atañen, como su polémica salida de ‘Sálvame’. Según cuenta, no quería tener ninguna disputa con sus compañeros y estaba muy centrado en su labor dentro de la Asociación Española contra el Cáncer. Sin embargo, se antoja complicado olvidar el brutal enfrentamiento que tuvo con su padre en el ‘Deluxe’. Como complicado será para Toñi olvidar el aroma que dejó Caparrós en el plató y que tuvo a la andaluza agarrada al cuello de Alonso durante un buen rato: “La culpa es de mi mujer, que me perfuma mucho después de fumarme un cigarrillo”, se excusaba.

La entrevista también ha dado pie para que el que fuera conductor de ‘Furor’ hable de su nuevo proyecto televisivo: ‘Ven a cenar conmigo: Summer Edition’. Alonso Caparrós da mucho juego en esta nueva entrega del programa de cenas y ya ha dejado un instante para el recuerdo al chupar la espátula con la que sirve el postre. Su pasión por la pequeña pantalla sigue latente y bien despierta.