Almudena Cid se ha abierto en canal en varias ocasiones sobre el infierno que vivió tras su ruptura con Christian Gálvez. Aunque cuando echa la vista atrás asegura haberle perdonado y pasado página, se emociona al pensar en lo duro que fue para ella el pasado año. Sus últimas Navidades no tuvieron ilusión, sino solo lloros y lamentos por un matrimonio que acababa de terminar. De la noche a la mañana se le rompieron todos sus esquemas y 12 meses después ha querido hacer balance, contando incluso que tuvo paranoias mentales. Con la ayuda de expertos, teniendo cerca a su familia y refugiada en el trabajo, Almudena ha hablado frente a las cámaras de cómo afrontó aquella etapa, de la cual nunca había hablado como hasta ahora. «Tuve unas paranoias mentales y pensaba que se me acaba la vida», asegura.

Vídeo: Europa Press

Almudena Cid dice ahora adiós a uno de sus años más complicados. No fue nada fácil para ella gestionar su ruptura, menos aún que Christian rehiciera su vida con Patricia Pardo, con la que afirma estar profundamente feliz. Su familia quedó muy sorprendida al conocer la nueva relación, tal y como nos contaron a SEMANA. «La dejó por sorpresa, pero ahora sabemos el porqué», espetó alguien muy cercano a la gimnasta. «En las semanas previas le mandó un ramo de rosas y le puso en la cama ‘tienes las llaves de mi corazón’. Hasta hicieron una reforma en casa», añadió. De este modo, confirmó que Almudena no había recibido pistas de que la relación no marchaba todo lo bien, lo que hizo más impactante la noticia.

Almudena Cid: «Fue como una bomba»

Fue el pasado mes de octubre cuando SEMANA se sentó con Almudena Cid, quien nos explicó qué había supuesto el punto y final de su matrimonio para ella. «Fue como una bomba que cayó en mi vida». Esta charla demostró que Almudena Cid está trabajando en ella y en todo lo que quiere para su futuro, una etapa que empezó hace casi un año. La exgimnasta y Christian Gálvez rompieron su relación en noviembre tras 11 años casados y 15 juntos, siendo tres meses después cuando el presentador rehízo su vida con Patricia Pardo. En el mes de febrero confirmaron los rumores y revelaron que estaban juntos, una relación que, por cierto, marcha viento en popa. Ya viven juntos, se han mudado con las hijas de la periodista a un precioso chalet y tienen muchos planes en mente, algo que descolocó en su día a Almudena Cid. También a su madre, que públicamente cargó contra el que era su yerno hasta tal punto de tildarle de «mentiroso», aunque no dio muchos más detalles.

Tal fue el impacto que le provocaron las primeras imágenes de Christian Gálvez junto a otra mujer que le borró de sus redes sociales dejándole de seguir. No ha borrado en cambio ninguna de las fotos que tenían juntos, posts que siguen intactos en su cuenta de Instagram y que recuerdan que en su día fueron la pareja perfecta. De hecho, fueron muchos los sorprendidos cuando se reveló que su matrimonio había saltado por los aires. Desde ese momento sus caminos se han separado y apenas han vuelto a saber del otro, tan solo en el acuerdo de divorcio para ver cómo repartían sus bienes.