Almudena Cid está feliz y eso es innegable. Ha pasado página, ha superado las cicatrices del pasado y vuelve a creer en el amor, tal y como ha podido saber SEMANA. Este miércoles te mostramos fotos exclusivas de la exgimnasta junto a Gerardo Berodia, actual agente deportivo y exfutbolista. Gracias a él ha olvidado a Christian Gálvez, con el que rompió el pasado mes de noviembre tras 11 años casados, un punto y final que a ella le ha costado mucho superar. Noches sin dormir, preguntas sin responder y un gran vacío…Almudena ha dejado todo esto atrás y es que poco a poco y después de muchísimo trabajo interior, la actriz está pletórica. Lo ha hecho gracias a este deportista del quien contamos muchísimos detalles en el interior de nuestra revista, siendo él uno de los grandes ‘culpables’ de la sonrisa de Almudena.

Almudena Cid pasa todo el tiempo que puede con Gerardo, con el que incluso se ha ido de viaje y con el que comparte muchos gustos. Ocho meses más tarde de que Christian Gálvez pusiera fin a su relación, Almudena Cid ha sido fotografiada junto a este apuesto joven de 41 años con el que muestra su versión más relajada. Aunque desde que se separara su rostro reflejaba tristeza y desdén, ya no es así. Almudena vuelve a ser la misma de siempre, a bromear allá donde va y a mostrarse espléndida, dando igual a quien tenga a su alrededor. Su entorno está contento con que ella vaya dando pasos y no viva aferrada a un pasado que probablemente no vuelva a su vida.

Almudena Cid ha confirmado en su última aparición que son buenos amigos, aunque esta revista puede afirmar que están ilusionados y que apuestan por un futuro en común. No quieren precipitarse y si bien hace muchos años que se conocen, ambos se esfuerzan por no meter la pata con el otro y porque todo fluya como hasta ahora. La sonrisa les delata, pues hay veces que las imágenes hablan por sí solas, algo que se ha vuelto a hacer evidente con el reportaje fotográfico que te ofrece SEMANA en su último número.

Christian Gálvez insiste en que está muy enamorado de Patricia Pardo, con la que confirmó haber empezado una relación en el mes de febrero. Ya conocen a sus respectivas familias, se han ido de vacaciones juntos y hasta han coincidido en un plató de televisión, hecho del que, por cierto, te dimos todos los datos en SEMANA. Estuvieron tímidos, pero no dejaron de tontear durante los minutos que coincidieron en el mismo sofá de ‘El programa de Ana Rosa‘, una actitud que no pasó desapercibida en redes sociales. El público fue testigo de la felicidad del presentador junto a la gallega, al igual que ahora lo es gracias a la portada exclusiva de SEMANA con Almudena Cid y Gerardo Berodia.