Almudena Cid está preparada para cerrar una de las etapas más largas de su vida. El nuevo movimiento de la gimnasta profesional la ha convertido en la protagonista del nuevo número de SEMANA, donde te mostramos las imágenes de su mudanza más triste. Y es que, acompañada de sus padres, Almudena ha acudido al domicilio en el que vivía con Christian Gálvez para recoger sus enseres personales y llevárselos a su nuevo hogar.

Después de 14 años juntos, 11 de ellos casada, Almudena ha tenido que pasar por el duro trance de tener que entrar en la casa en la que ha estado viviendo tantos años. La gimnasta profesional ha cogido el toro por los cuernos y se ha atrevido a acercarse hasta el domicilio para recoger con la ayuda de una empresa de mudanza sus enseres y muebles que tenía en la casa que compartía con Christian. Lo ha hecho cabizbaja y triste.

Eso sí, ha contado en todo momento con la ayuda de sus padres. En SEMANA te mostramos todas las imágenes de la mudanza, que se alargó durante todo el lunes del 14 de marzo. Las condiciones metereológicas no eran las mejores para estar en el exterior de la casa, pero lo cierto es que Almudena tiene prisa por cerrar cuanto antes este capítulo de su vida. Podrás leer todo sobre la actualidad del corazón en el nuevo número de tu revista favorita de corazón desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano o descargando la versión online AQUÍ.

Almudena Cid hace la mudanza más triste de su vida

Sus padres no dudaron en acompañarla, para que así fuera menos duro para su hija. Estos tampoco se han separado de ella desde que se confirmara su separación de Christian Gálvez. Tampoco lo han hecho cuando el presentador de televisión ha hecho pública su relación con Patricia Pardo. Lo cierto es que Almudena no se ha pronunciado al respecto pero sí que lo hace a través de ‘likes’ en las redes sociales.

Y es que Almudena Cid no habla ante las cámaras pero sus ‘me gusta’ en las plataformas sociales hacen ver cómo está viviendo estos momentos. La gimnasta lee muchos mensajes de Twitter y con algunos de ellos se siente tan identificada que los comparte en su muro de esta red social.

Sus ‘likes’ son muy significativos del momento que atraviesa

«Cuando una relación se rompe, lo más importante son los tiempos. Qué mal lo está haciendo Christian Gálvez, realmente. El regodeo público está haciendo un daño terrible a Almudena. Es imposible no empatizar», escribía un tuitero. A este mensaje reaccionaba una tuitera, que escribía un mensaje que ha gustado a Almudena Cid: «Después de que fue una sorpresa para Almudena, cuando días antes le regalaba flores, con declaración de amor incluido, fue como un ataque hacia ella y sin ningún respeto, fue un ala ahí te quedas tengo otra y a ti te engañé con el ramo de flores tonta q te has creído todo».

Almudena Cid ha estado dando ‘like’ a mensajes que directamente no iban dirigidos al presentador, pero hace unos días nos sorprendía al darle ‘me gusta’ a una persona que critica con dureza a Christian Gálvez con un vídeo de este cuando declara su amor públicamente a Patricia Pardo: «Que Christian Gálvez haga está declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente y sabiendo que Almudena Cid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad».

