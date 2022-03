Después de separarse de Christian Gálvez, Almudena Cid atraviesa una etapa de profundos cambios. Algunos de los cuales la ex gimnasta está queriendo compartir en redes. Ya está instalada en su nueva casa. Ella misma ha publicado una imagen donde la vemos en el que a partir de ahora se convertirá en su hogar. Además, no duda en sonreír y buscar siempre el lado positivo de las cosas.

La vitoriana ha incluido una nota en la que destaca un pequeño hecho que le ha hecho sonreír después de realizar esta mudanza. No es otro que el haber encontrado entre sus pertenencias un favorecedor mono deportivo al más puro estilo ‘Kill Bill’. Una prenda que tenía totalmente olvidada y que le encanta, a tenor por el vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram. Nuevamente y fiel a su carácter, Almudena Cid tira de positivismo. Y es que no está siendo tarea fácil vivir este periodo de su vida en el que se está refugiando en su trabajo en el teatro.

La separación de Almudena Cid y Christian Gálvez

Fue el pasado mes de diciembre cuando la noticia de la separación de Almudena Cid y Christian Gálvez saltó a la luz pública. Una inesperada ruptura que pilló a muchos por sorpresa ya que formaban una de las parejas más sólidas de la crónica social. Llevaban 15 años juntos, 11 de ellos como marido y mujer.

El que fuera presentador de ‘Pasapalabra’ ha comenzado una nueva relación con una compañera de Mediaset, Patricia Pardo. Ambos se están dejado ver muy unidos e ilusionados con este romance. Él, incluso, le ha declarado su amor de forma pública. Lo hizo recientemente a través de su programa en ‘Cadena 100’ donde se expresó de la siguiente manera: «Y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Que pienso regalarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos os recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros», afirmó.

Por su parte, Almudena Cid está intentando mantenerse completamente al margen de la presión mediática. La actriz está evitando hacer declaraciones. Sin embargo, sí que ha mostrado distintas reacciones a través de su perfil de Twitter con las que deja entrever el momento que atraviesa. Entre ellos, ha dado a «me gusta» a varios mensajes de seguidores anónimos como el siguiente donde se critica con dureza a su ex: «Que Christian Gálvez haga está declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente y sabiendo que Almudena Cid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad». También reaccionó a este tuit: «Merece aquello que tanto se ganó y que muchos ya olvidaron. Admiración y respeto. Que sus ojos de silencio enseñen la vanagloriosa vanidad de aquel que presume de su propio trastorno de personalidad narcisista».