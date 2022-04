Almudena Cid ha tenido una mañana ajetreada. La actriz ha protagonizado este martes una sesión de fotos con la que busca conseguir más proyectos en el mundo de la interpretación y es que sigue trabajando al máximo en la agencia de representación a la que está unida. La exmujer de Christian Gálvez es una de las intérpretes que forman parte del elenco de Tándem Talent, la empresa que se encuentra detrás de su talento y que ha fichado a otros rostros conocidos como Nadia de Santiago o María Castro entre otros. Todo un salto que, a buen seguro, le servirá para ampliar currículum y encontrar más trabajos como actriz, tal y como ella deseaba desde hacía tiempo.

Sara García del Prado y Adriana Pérez-Sierra son las mujeres que se encuentran tras la carrera de Almudena Cid. Ellas estudian con detalle cada oferta que llega a la mesa de la actriz y, además, se esfuerzan por buscar formatos que encajen con Almu (como la llama su entorno más cercano) y le sirvan para triunfar. Para ella es su mejor medicina, especialmente, tras su ruptura con el presentador, siendo su trabajo el lugar donde se ha podido refugiar. «No solo me siento apoyada, también reforzada y valorada a vuestro lado. Sois mi refugio», dijo hace algún tiempo. Ha probado suerte en el teatro con la obra ‘Una historia de amor’, donde no solo se sintió arropada por el público, sino también por sus propios compañeros, quienes a su vez se convirtieron en confesores en su etapa más devastadora. Sin embargo, el telón se bajó y ella no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados.

En su ficha como actriz, la agencia ha añadido todos los proyectos en los que Almudena Cid mostró su destreza delante de las cámaras. Televisión, teatro o cine son solo algunos de los campos en los que la que fuera gimnasta olímpica se maneja como pez en el agua, los mismos en los que ella querría encontrar una oportunidad laboral. Si bien nada más publicarse su separación Almudena Cid lucía un rostro triste y desolado, lo cierto es que desde hace semanas vuelve a sonreír. De nuevo, hay brillo en sus ojos y vuelve a mostrar una tímida sonrisa que demuestra que vuelve a ser la de siempre, aunque ni ella ni su entorno han escondido que el duelo ha sido duro para ellos. Con el divorcio firmado y un acuerdo económico que podría haber satisfecho a ambas partes, Almudena Cid ha pasado página en lo que respecta a su pasado para pensar solo en su futuro.

La actriz ha encontrado en su familia su mejor apoyo, especialmente en su madre, quien se ha convertido en su defensora más férrea. Días después de que SEMANA publicara en exclusiva que su ruptura con Christian Gálvez se había producido por sorpresa, su progenitora empezó a dar ciertas pinceladas de su separación públicamente. No dudó en llamar «mentiroso» al que había sido su yerno y contó que estaban intentando ser padres antes de poner fin a su matrimonio, una relación sentimental que para muchos era idílica.

