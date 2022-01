La suya ha sido una de las rupturas más sonadas de la crónica social. Después de 11 años casados, Almudena Cid y Christian Gálvez decidían poner fin a su matrimonio. Fue el pasado mes de diciembre cuando salía a la luz la triste noticia. Ahora, la exgimnasta ha contado por primera vez los motivos que provocaron que hayan tomado rumbos distintos.

«Sentí que estaba haciendo un esfuerzo para el que no creí estar preparada. Pero me he dado cuenta de que sí podía. Hay una frase en el texto que de repente cambió para mí: ‘Se acabó el amor’. Me fijaba en la valentía del personaje al verbalizarlo, la impaciencia por obtener respuesta», ha explicado en una entrevista al diario ‘El País’. En ella detalla cómo al prepararse para su papel en la obra ‘Una historia de amor‘, que se estrena el próximo 26 de enero en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, la ayudó a darse cuenta de su propia realidad.

«Era curioso porque pensaba que el aplauso, no era que no me lo mereciera. No estaba para que me aplaudieran, estaba tan abatida que no. Quería irme a la cama. Ahora estoy mejor, he tenido un mal concepto del amor. Creía que con el esfuerzo de dar y dar llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí», destaca al citado diario. Está claro que después de tanto tiempo juntos, sentía que había llegado el momento de dedicarse tiempo a sí misma.

«Creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no», dijo Almudena Cid tras anunciarse la ruptura

No es la primera vez que la exdeportista se confiesa a corazón abierto. El pasado mes de diciembre, sincera, manifestaba cómo se encuentra tras poner punto y final a su relación. «La experiencia que estoy teniendo con esta función es que a medida que tú vas cambiando, te ocurren cosas en tu vida personal, también cambia el personaje y aunque el texto sea el mismo, sale de lugares distintos dependiendo de dónde estás en cada momento», decía en un encuentro con ‘El Mundo’. Cree que el amor «es algo que no controlas, que a veces duele porque es incomprendido o porque no es correspondido y otras veces te hace flotar. Esa felicidad es etérea, no es constante, va y viene, viene y va. Y creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve otra vez el amor. Nos agita constantemente».

Por su parte, Christian Gálvez también se ha pronunciado. Son momentos muy complicados. Y a su nueva situación se suman algunos problemas de salud. «El viernes 3 de diciembre la vida, por uno u otro motivo, me paró», ha dicho. Y explicaba que recientemente «jugando un partido de fútbol, caí con torpeza con la mala fortuna de hacerme pedazos la clavícula. Ese día llevaba la camiseta de @toni.kr8s , mi futbolista favorito del @realmadrid . Me la había regalado mi amigo @marcosjimenez_jimenez. Al llegar al hospital de Getafe, me tuvieron que romper la camiseta para poder proceder a las pruebas RX y valorar cuándo me intervendrían».

Tras tomarse un periodo de descanso para recuperarse supo que necesitaba un tiempo de inflexión: «Semanas después, y tras la implantación de 12 tornillos de titanio en la clavícula, comienzo la rehabilitación, estoy feliz y sé por qué tuve que parar». Y añadía: «Y hoy mi madre, en el día de su cumpleaños, me ha regalado la camiseta que una vez perdí», cuenta. «He llorado mucho, mezcla de pena y alegría, pero todo gratitud. Gracias mamá ❤️ Feliz cumpleaños». Palabras que no ocultan la tristeza a la que hace frente tras poner punto y final a su romance.