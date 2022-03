La madre de Almudena Cid ha roto su silencio sobre Christian Gálvez. Le tilda de «mentiroso» y asegura estar muy decepcionado con su actitud, palabras que te mostramos en primicia en SEMANA este miércoles. Los progenitores de la gimnasta no entienden el comportamiento de su yerno tras su ruptura, sin embargo, él prefiere no pronunciarse. Almudena Cid también sigue en silencio y continúa con su vida, de hecho, hace solo unas horas compartía una velada con una amiga que, a su vez, pertenece al círculo de Christian Gálvez. La actriz salió a cenar con ella y disfrutaron de una noche muy especial en la que no faltaron las carcajadas y las confidencias, tal y como prueban las imágenes que este medio ha encontrado en la Red.

Almudena Cid poco a poco va recuperando las riendas de su vida, a pesar del bajón que ha supuesto para ella su final como pareja de Christian Gálvez. La joven se ha refugiado en su familia y en sus amigos, a los cuales adora, como sucede con esta joven llamada Nerea que trabaja como diseñadora de vestuario en diferentes films y proyectos audiovisuales. Sin desvelar cuál fue su opción culinaria, Almudena Cid y su amiga aprovecharon para charlar sobre la vida y fotografiar un encuentro que se queda para el recuerdo. Una imagen de la que, por cierto, ha sido testigo tanto su madre, quien deseó a ambas buen provecho como el propio Christian, que a su vez es seguidor de Nerea, aunque él desde la distancia y sin reaccionar al post.

Tanto dentro como fuera del local, la gimnasta y su amiga inmortalizaron su cita, aunque esta instantánea no es ni mucho menos la primera que tienen juntas o con Christian, con la que la diseñadora también tiene alguna imagen en su red social. La ya exmujer de Christian Gálvez ha empezado casi de cero su vida, ha dejado la casa en la que ha vivido los últimos años con el presentador y ha probado suerte en el mundo de la interpretación, un campo que para ella ha sido «su verdadera medicina» y en el que, por cierto, se maneja a las mil maravillas.

Su acuerdo económico

Almudena Cid en los últimos días se ha mostrado muy poco activa en sus redes, pues prefiere que pase la tormenta y pasar página cuanto antes. Con el divorcio firmado y con un acuerdo económico del que SEMANA ha publicado nuevos detalles, lo cierto es que ya son muy pocos los nexos que les unen. Personas del pasado y un pasado que no se puede borrar, eso sí, no tienen ningún contacto entre ellos ni tampoco intención de recuperarlo. Se ha asegurado que Almudena ha recibido un loft valorado en 225.000 euros, dos plazas de garaje, una furgoneta, un coche de alta gama y una cantidad de dinero de la que se desconoce la cifra, pero su entorno ha matizado algunos detalles «¿225.000? No sabía yo que una oficina en un pueblo valdría tanto… No fue capaz de venderlo ni por la mitad», ha dicho un familiar directo de Almudena.

Te interesará saber...