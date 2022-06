Tras su ruptura y posterior divorcio nada han vuelto a saber del otro. Christian Gálvez y Almudena Cid tomaron caminos por separado el pasado mes de noviembre, sin embargo, la vida ha estado a punto de unirles de nuevo a nivel laboral. Hablamos del proyecto de televisión ‘Esta noche gano yo’, el programa que él presentará junto a Carolina Cerezuela muy pronto y en el que habrá otras muchas caras conocidas. SEMANA puede confirmar que entre los posibles concursantes se ha barajado el nombre de Almudena Cid, algo que finalmente no sucederá. Este medio ha hablado con fuentes de toda solvencia y nos explican que la gimnasta ha decidido no formar parte del programa, aunque en su decisión su exmarido no ha influido en absoluto. No ha habido ni existido aquello de causa-efecto.

Almudena Cid rechazó ser participante de este espacio de televisión en el que su ex, Christian Gálvez, iba a capitanear uno de los equipos, pero ella ni siquiera sabía que él iba a ser al final el presentador elegido para ‘Esta noche gano yo’. «Al mismo tiempo se estaba decidiendo quién iba a presentar el programa y qué otros famosos iban a concursar. Christian y Almudena estaban cada uno en un proceso, pero puede que ninguno supiera lo del otro», cuentan a este medio. Nadie duda que en el caso de haber coincidido en el mismo plató habrían acaparado todas las miradas, pues la tensión ha reinado entre ellos tras el punto y final como pareja. No han cargado contra el otro, ni concedido una entrevista hablando sobre el matrimonio, pero la incomodidad habría sido un hecho teniendo en cuenta lo sucedido. Ya no se siguen en redes sociales, él ha borrado todas las imágenes junto a Almudena y la familia de la gimnasta ha dado detalles de su ruptura tachando a Christian Gálvez incluso de «mentiroso».

El de Móstoles, por su parte, prefiere no entrar en polémicas y mirar hacia el presente y futuro, donde Patricia Pardo ocupa un lugar muy especial. A nivel profesional Mediaset vuelve ahora a confiar en él con este trabajo que supone su vuelta a Telecinco, espacio en el que no coincidirá con su exmujer, Almudena Cid, pero sí con otros rostros conocidos. Allí está previsto que concursen famosos de la talla de Edu Soto, Belinda Washington o Miriam Díaz-Aroca, entre otros, quienes formarán parte de dos equipos que competirán por convertirse en los vencedores de la noche. Si bien en un principio deberán de trabajar en equipo, terminarán haciéndolo de forma individual, lo que les convertirá en rivales en cuestión de minutos.

Tras su ruptura no sería extraño que evitaran coincidir con el otro delante de las cámaras, a pesar de que en el pasado eran uña y carne. Almudena Cid y Christian Gálvez coincidieron en muchas ocasiones en ‘Pasapalabra’, programa que él presentaba y al que ella acudía como invitada, pero su separación hace casi imposible que esto se vuelva a repetir. Ahora existen muchas incógnitas acerca de ‘Esta noche gano yo’, la nueva apuesta del grupo de comunicación que promete amenizar a la audiencia este verano.